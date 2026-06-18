El calor se intensifica a partir del domingo y al menos hasta el miércoles, con 44ºC en zonas del sur peninsular

Archivo - Dos personas con ropa veraniega y sombreros. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ascenso generalizado de las temperaturas en Península y Baleares será intensificará a partir de este domingo y durará, al menos, hasta el miércoles, aún con incertidumbre. Según la nota informativa publicada este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante este periodo habrá puntos del sur peninsular donde lleguen a los 44ºC.

Por días, AEMET espera que un ascenso de temperaturas para el sábado, que será mucho más acusado el domingo en Galicia y en el Cantábrico. De esta manera, cree probable que los termómetros superen los 36 a 38ºC en los valles interiores y no descarta que se alcancen los 40ºC en la zona oriental.

Además, el domingo prevé alcanzar los 38 a 40ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En estas últimas zonas, hay posibilidades --pocas-- de que se pudiesen acabar rozando los 42ºC de forma local.

El organismo estatal considera posible que las temperaturas presenten ligeros ascensos, que serán más importantes en el tercio noreste excepto por el Cantábrico, donde los termómetros descenderán de manera acusada, aunque seguirán en valores altos.

En este sentido, se podrán alcanzar los 39 a 40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso localmente los 42ºC. A su vez, se prevén temperaturas muy elevadas en la meseta norte --de hasta 36 a 38ºC--; en La Mancha y en interiores del sureste peninsular --en torno a 38 a 40ºC--; y en el interior de Mallorca --de 34 a 36ºC.

Según AEMET, el próximo martes "presenta una gran incertidumbre" en términos meteorológicos debido a la posición de la dana. Con los datos actuales, pronostica ascensos térmicos en el tercio oeste y descensos en el Cantábrico oriental y tercio noreste.

Asimismo, apunta a que habría temperaturas superiores a los 39 a 40ºC en los valles del Ebro y Tajo, a los 40 a 42ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir y no descarta que se llegue a los 44ºC en puntos localizados. Por lo demás, se mantendrán las temperaturas elevadas similares a las del día anterior en la meseta norte, La Mancha e interiores del sureste peninsular y en el interior de Mallorca.

De acuerdo con el organismo estatal, el escenario más probable es que a partir del miércoles las temperaturas comenzarán a descender de forma ligera, aunque puntualiza que se mantendrán en valores muy elevados durante buena parte de la semana, "sin que se pueda determinar con precisión el final del episodio".

PRECIPITACIONES HASTA EL DOMINGO, CUANDO HABRÁ CIELOS DESPEJADOS

Por su parte, Meteored prevé precipitaciones en la cordillera cantábrica, el sureste peninsular, el oeste de Castilla y León, Extremadura y los Pirineos. Mientras tanto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península, Baleares y el sur de Canarias.

Entre otros detalles de su predicción, espera de cara a mañana chubascos y tormentas, especialmente durante la tarde, en la cordillera cantábrica, la Ibérica, Navarra y la meseta castellanomanchega. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte y despejados en el sur. Además, la calima afectará al tercio oriental de la Península.

El sábado por la tarde podrían desarrollarse chubascos tormentosos en el Sistema Central y en ambas mesetas, mientras que en el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos despejados o poco nubosos. En lo que respecta al archiélago canario, el portal meteorológico ha indicado que el norte estará parcialmente nuboso y el sur despejado.

Por último, el domingo predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, salvo en las costas del noroeste, donde estará nuboso.