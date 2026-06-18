Protección Civil alerta por calor desde el domingo en Península y Baleares y pide precaución por el peligro de incendios

Archivo - Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado este jueves por un episodio de temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares entre el domingo 21 y buena parte de la próxima semana. En este marco, ha pedido que los ciudadanos limiten su exposición al sol y que tengan precaución ante el peligro de incendios forestales.

"Limite la exposición al sol. Interésese por la población en mayor riesgo como niños, ancianos y personas enfermas. Se recomienda adoptar medidas de autoprotección. La colaboración ciudadana es esencial. Las altas temperaturas conllevan un importante aumento del peligro de incendios forestales, es necesario extremar las precauciones para evitar su aparición", ha recalcado.

Lo ha hecho en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha indicado en una nota informativa publicada este jueves que este sábado comenzará un ascenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares, que durará hasta al menos el miércoles --aunque todavía no hay fecha clara de su final-- y hará que puntos del sur peninsular alcancen los 44ºC.

Por días, AEMET espera que el ascenso de temperaturas del sábado sea mucho más marcado el domingo en Galicia y en el Cantábrico. De esta manera, cree probable que los termómetros superen los 36 a 38ºC en los valles interiores y no descarta que se alcancen los 40ºC en la zona oriental.

Además, el domingo prevé que se llegue a los 38 a 40ºC en el valle del Ebro y depresiones nororientales, así como en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En estos últimos lugares, hay posibilidades --pocas-- de que se pudiesen acabar rozando los 42ºC de forma local.

El organismo estatal considera posible que las temperaturas presenten ligeros ascensos. Éstos serán más importantes en el tercio noreste excepto por el Cantábrico, donde los termómetros descenderán de manera acusada, aunque seguirán en valores altos.

En este marco, se podrán alcanzar los 39 a 40ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, incluso localmente los 42ºC. A su vez, se prevén temperaturas muy elevadas en la meseta norte --de hasta 36 a 38ºC--; en La Mancha y en interiores del sureste peninsular --en torno a 38 a 40ºC--; y en el interior de Mallorca --de 34 a 36ºC.

Según AEMET, el próximo martes "presenta una gran incertidumbre" en términos meteorológicos debido a la posición de la dana. Con los datos actuales, pronostica ascensos térmicos en el tercio oeste y descensos en el Cantábrico oriental y tercio noreste.

Asimismo, apunta a que habría temperaturas superiores a los 39 a 40ºC en los valles del Ebro y Tajo, a los 40 a 42ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir y no descarta que se llegue a los 44ºC en puntos localizados. Por lo demás, se mantendrán las temperaturas elevadas similares a las del día anterior en la meseta norte, La Mancha e interiores del sureste peninsular y en el interior de Mallorca.

De acuerdo con el organismo estatal, el escenario más probable es que a partir del miércoles las temperaturas comenzarán a descender de forma ligera, aunque puntualiza que se mantendrán en valores muy elevados durante buena parte de la semana, "sin que se pueda determinar con precisión el final del episodio".

INTERESARSE POR NIÑOS, MAYORES Y ENFERMOS

Por todo ello, Protección Civil hace una serie de recomendaciones ante las altas temperaturas, entre cuales está limitar la exposición al sol, así como mantenerse en un lugar bien ventilado. También aconsejan ingerir comidas ligeras y regulares, ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas, además de beber frecuentemente agua o líquidos.

Además, aconseja vestir con ropa de colores claros, cubriendo la mayor superficie de piel posible y la cabeza, así como evitar ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día. Protección Civil también pide interesarse por los niños, personas mayores y enfermas y quienes vivan solos o aislados. Además aconseja tener en cuenta que las altas temperaturas favorecen el riesgo de incendios forestales.

NO ARROJAR CIGARRILLOS NI BOTELLAS DE VIDRIO

Para prevenir incendios forestales, aconseja prestar especial atención a las normas de la comunidad autónoma sobre prevención de incendios y periodos autorizados para realizar quemas de rastrojos. Además, pide no arrojar cigarrillos, basuras y, especialmente, botellas de vidrio que hacen efecto lupa con el sol.

Asimismo, recomienda no encender fuegos u hogueras en el monte y terrenos, así como acampar sólo en zonas autorizadas, ya que éstas cuentan con medidas de protección frente a un posible incendio y es más fácil la evacuación.

Por último, indica que si se descubre el fuego en su inicio, se avise al 112 inmediatamente. También advierte de que en caso de verse sorprendido por un incendio, se debe evitar penetrar en el monte o bosque, así como ir siempre por zonas de gran visibilidad y libres de combustible. En caso de emergencia por incendio forestal, se debe atender siempre las indicaciones de las autoridades competentes.