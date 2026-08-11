El calor pone este martes en aviso a once comunidades, con más de 40ºC en el sur y con tormentas en Cataluña

Archivo - Varias personas en la playa durante la suspensión de clases por la ola de calor, a 11 de octubre de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas ponen este martes en aviso a once comunidades autónomas en un día en el que Cataluña también estará en aviso por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por calor están en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; Ávila; Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Lleida; Cáceres; Lugo y Ourense; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; y Ribera del Ebro de La Rioja. Además, hay avisos por lluvias y tormentas en Barcelona, Girona y Lleida.

Las máximas ascenderán en las mitades occidental y norte peninsulares y lo harán de forma localmente notable en el Cantábrico oriental, con descensos en el Estrecho y pocos cambios en el resto. En este sentido, los termómetros se mantendrán por encima de 35ºC en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares y zonas de la meseta norte, sin descartar en el Miño.

Por zonas, el organismo estatal ha especificado que se podrán rebasar los 40ºC en el Guadalquivir. De forma paralela, las mínimas también estarán en aumento en el centro norte y noroeste peninsular, con pocos cambios en el resto del territorio. De esta manera, se seguirán registrando noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas y los termómetros quedarán localmente por encima de 25ºC en el litoral mediterráneo.

De manera más general, la previsión recoge que se registrará una situación de estabilidad en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y zonas del Mediterráneo, donde el día comenzará con cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas y probables bancos de niebla matinales que tenderán a despejar.

TORMENTAS

Según AEMET, esta nubosidad podría ser más persistente en litorales de Galicia, el Cantábrico y Alborán, donde se podrán dar brumas y nieblas costeras. Por la tarde, ha apuntado a que se formará nubosidad de evolución en montañas del norte peninsular y en el tercio oriental, donde se podría dar alguna tormenta o chubasco. Éstos serán más probables en el Pirineo oriental y zonas aledañas, donde podrán ser fuertes e ir con granizo y rachas de viento muy fuertes.

Asimismo, el pronóstico recoge que el norte de las islas de mayor relieve de Canarias tendrán cielos nubosos, mientras que éstos estarán despejados en el resto del territorio. Asimismo, hay posibilidades de que se registre calima ligera en Alborán y en el este de Canarias. Por último, el organismo estatal ha señalado que este martes soplará alisio en Canarias con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del norte en los litorales de Galicia.

En el resto del territorio habrá viento flojo y predominará la componente este en Baleares y vertiente mediterránea, la norte en Galicia y Cantábrico y la oeste en el resto.