El calor, el viento y los suelos secos, factores "determinantes" del fuego de Los Gallardos (Almería), según Eltiempo.es

Un bombero forestal combate el incendio declarado en Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación de temperaturas muy altas, viento intenso, humedad extremadamente baja y suelos muy secos han sido "determinantes" en la evolución del incendio de Los Gallardos (Almería), que ya suma doce fallecidos, según la responsable del departamento meteorológico de Eltiempo.es, Mar Gómez. "(Esta combinación) genera un escenario muy desfavorable para las labores de extinción y muy propicio para que el fuego avance con rapidez", ha señalado Gómez en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha explicado que el calor favorece la pérdida de humedad de la vegetación, especialmente del combustible fino (pastos, matorral bajo y restos vegetales), que puede arder con mucha facilidad. A esto hay que sumar una humedad relativa por debajo del 10%, un valor muy bajo que indica una atmósfera extremadamente seca. "En estas condiciones, la vegetación se deshidrata aún más y el fuego encuentra combustible disponible para propagarse", ha advertido.

A su vez, ha hecho referencia al viento, "otro factor clave". Por esta parte, ha señalado que este viernes se espera un viento del suroeste durante buena parte de la jornada, con velocidades de 25 a 30 kilómetros por hora (km/h) y rachas que por la tarde podrían superar los 40 a 45 km/h. "Este viento puede empujar el frente de llama, favorecer cambios rápidos en el comportamiento del incendio y generar focos secundarios si transporta pavesas a cierta distancia", ha indicado.

Por ello, la experta de Eltiempo.es ha incidido en que la previsión para este viernes es "especialmente complicada" para la zona, ya que se esperan máximas de en torno a los 40ºC, humedad relativa muy baja y viento moderado con rachas fuertes durante las horas centrales y la tarde. "Es una situación muy delicada porque coinciden varios de los ingredientes clásicos de los grandes incendios: calor extremo, sequedad ambiental, combustible vegetal muy seco y viento", ha avisado.

Por otro lado, ha apuntado a que el vienmto tenderá a rolar a última hora del día y a perder intensidad, quedando en torno a los 5 o 10 km/h. De acuerdo con Gómez, esto podría ser algo más favorable para los equipos de extinción, aunque el cambio de dirección también obliga a vigilar posibles modificaciones en el comportamiento del fuego.

En lo que respecta a la noche, esta no será especialmente beneficiosa para las labores de extinción. Según la experta de Eltiempo.es, las mínimas no bajarán de 23 a 25ºC. "Cuando las noches son cálidas y la humedad no aumenta lo suficiente, la vegetación no logra rehidratarse bien y el incendio puede seguir activo o reactivarse con más facilidad al día siguiente", ha apuntado.

De cara a los próximos días, Gómez ha avanzado que la evolución seguirá "muy condicionada" por el calor acumulado, la sequedad del terreno y cualquier repunte del viento. "Aunque una bajada de la intensidad del viento ayudaría, el riesgo seguirá siendo elevado mientras continúen las temperaturas altas, la baja humedad y el combustible vegetal tan seco", ha resumido.