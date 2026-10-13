El cambio climático repercute en la biología y comportamiento de las aves, según SEO/BirdLife

El cambio climático está repercutiendo en la biología y comportamiento de las aves, según SEO/BirdLife. - SEO/BIRDLIFE

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cambio climático está alterando la biología y el comportamiento de las aves, con especies como la golondrina común, el milano negro, el águila calzada o la cigüeña blanca que están acortando o modificando sus viajes. Así lo recoge el 'Atlas de Migración: Comportamiento espacial y Dinámica temporal de las aves en España', publicado este martes por SEO/BirdLife.

El informe, realizado con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), constituye la mayor obra de referencia sobre los movimientos de las aves a escala estatal. La publicación analiza la distribución y los movimientos de las aves entre las épocas de reproducción e invernada, así como los desplazamientos que realizan dentro de cada una de estas fases de su ciclo biológico.

Los autores citan a la cigüeña blanca como un ejemplo "especialmente representativo" de cómo las alteraciones ambientales transforman los hábitos de una especie. Según explican, los ejemplares adultos prefieren quedarse en España casi todo el año y no cruzar el Estrecho de Gibraltar como consecuencia de los inviernos más suaves provocados por el calentamiento global.

Además, señalan que la ausencia de fríos intensos también ha repercutido en los datos de invernada de aves acuáticas que tradicionalmente llegaban a España desde el centro y el norte de Europa. Los expertos destacan asimismo que la desecación de humedales clave obliga a las aves a realizar esfuerzos adicionales y a prolongar sus viajes sin poder detenerse para descansar y recuperar energía, algo que puede condicionar su supervivencia.

LOS MOVIMIENTOS DE 342 ESPECIES DE AVES

El Atlas de Migración analiza de forma detallada la migración y todos los movimientos de 342 especies de aves que ocupan territorio español en algún momento de su ciclo biológico. Sus resultados se apoyan en la información que gestiona el Centro de Migración de Aves (CMA) desde 1905 hasta 2025, una base de datos integrada por 10.377.716 registros correspondientes a 487 taxones, obtenidos gracias al trabajo de miles de anilladores y colaboradores durante cien años.

Por primera vez, este estudio aborda de forma integral el fenómeno de la migración y la movilidad de las aves que en algún momento ocupan territorio español. Además, junto a la edición en papel y en PDF, SEO/BirdLife ha desarrollado una plataforma web interactiva (https://atlasmigracion.seo.org/) conectada directamente a la base de datos del Centro de Migración de Aves.

Este sistema permitirá mantener la información actualizada de forma permanente conforme se incorporen nuevos anillamientos, recuperaciones y resultados de seguimiento. Los usuarios podrán consultar mapas, tablas y gráficos adaptados a sus necesidades y filtrar la información por periodos temporales concretos, estaciones del año, sexos, edades o tipos de registros, un avance inédito en este tipo de publicaciones científicas.

El objetivo de SEO/BirdLife es que este informe se convierta en una herramienta de referencia para la planificación y gestión del territorio. "La información recogida facilitará la protección de espacios especialmente sensibles para las aves, contribuyendo a reducir riesgos asociados a la fragmentación de hábitats y a promover una gestión más sostenible de los recursos naturales", ha explicado.

La ONG destaca que esta publicación refleja la "extraordinaria" evolución de las herramientas utilizadas para estudiar los movimientos de las aves. A los datos obtenidos mediante el anillamiento científico, iniciado hace más de un siglo, se suman ahora las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de seguimiento, como la telemetría por radio, las redes automatizadas de detección y, especialmente, los transmisores satelitales y los más modernos transmisores GPS/GSM.

La directora ejecutiva de la organización, Asunción Ruiz, ha señalado que las aves están mostrando "cómo está cambiando el planeta" y que este Atlas permite comprender esos cambios y, sobre todo, tomar "mejores decisiones" para proteger la naturaleza y el futuro.

"Necesitamos que la mejor ciencia esté al servicio de las decisiones públicas. Conocer las rutas migratorias de las aves nos ayuda a planificar mejor el territorio, proteger la biodiversidad y construir un desarrollo compatible con la vida (...) Las aves conectan continentes; este Atlas conecta conocimiento y acción para proteger la naturaleza. Las aves nos muestran el camino; este Atlas nos ayuda a no perderlo", ha señalado Ruiz.