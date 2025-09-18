El 'Campus Rural' de Transición Ecológica, premiada como mejor iniciativa de desarrollo local en Europa

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Campus Rural' del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sido galardonado como "el mejor programa europeo en desarrollo local en Europa en 2025" por The Innovation in Politics Institute, en colaboración con The European Capital of Democracy.

Así lo ha valorado el jurado popular, compuesto por un total de 1.086 personas de 25 países distintos. La ministra del ramo, Sara Aagesen, celebró el reconocimiento durante la gala celebrada este miércoles en Viena (Austria) y subrayó el carácter prioritario que para el Gobierno tienen las políticas de reto demográfico.

"El siguiente paso será la nueva Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico para continuar diseñando objetivos ambiciosos", señaló.

Por su parte, el secretario general para el Reto Demográfico, Paco Boya, expresó el "enorme orgullo" que para la Secretaria General supone ver que se reconoce el valor de Campus Rural. "Seguiremos trabajando para que mediante la innovación y la creatividad, el medio rural tenga un horizonte de futuro", ha recalcado.

MITECO ha recordado que 'Campus Rural' ha posibilitado este año que 750 estudiantes de 44 universidades públicas hayan podido desarrollar sus prácticas en municipios españoles de menos de 5.000 habitantes. Éstos se suman a los otros 1.500 universitarios más que se han beneficiado ya de la misma iniciativa en las cuatro convocatorias que se han llevado a cabo hasta el momento.