La Academia de Televisión ultima los detalles del Cara a Cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo - SANTI BURGOS/ACADEMIA DE LA TELEVISIÓN

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente de este jueves 19 de noviembre durará dos horas y tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos.

Así lo ha avanzado este martes la Academia de Televisión, que ha indicado que "trabaja estos días a contrarreloj" para la organización del debate elctoral tendrá lugar en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos) y estará moderado por la presidenta de la Academia, María Casado.

En este sentido, la Academia de Televisión ha señalado que ofrecerá una señal institucional que arrancará a las 20.00 horas e incluirá la llegada de los candidatos a presidir el Gobierno al recinto a partir de las 20.30 horas.

Como se acordó por sorteo, a esa misma hora está prevista la llegada del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que el socialista, Pedro Sánchez, lo hará a las 20.45 horas.

El debate comenzará a las 22.00 horas y concluirá a las 00.00 aproximadamente. Así, tendrá dos pausas publicitarias de tres minutos. Las televisiones podrán personalizar la previa y el post con sus programas especiales.

Hasta el momento, han confirmado que emitirán el cara a cara RTVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, Cuatro, La Séptima, la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Canal Extremadura y Castilla León Televisión.

Este lunes tuvo lugar en la sede la Academia de Televisión una reunión a la que asistieron representantes de las televisiones interesadas en la emisión y representantes del Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates para confirmar todos los detalles de escaleta del primero de los encuentros consensuados entre los candidatos a la presidencia del Gobierno de España.