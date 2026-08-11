Carcaixent (Valencia) registró la máxima de julio en España con 44,8ºC y Picos de Europa la mínima, con 3ºC

Archivo - Sol. Calor. Verano. Cielos despejados. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Carcaixent (Valencia) registró 44,8ºC el pasado 7 de julio, la máxima más alta de todo el mes en España, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publicados este martes. En el lado opuesto, la mínima más baja se dio en Cabaña Verónica (Picos de Europa, Cantabria) el sábado 25 de julio, con 3ºC.

Además, pese a ser un mes muy seco, Santiago de Compostela acumuló 51,8 litros por metro cuadrado (l/m2) el día 11, precipitación máxima diaria de julio. En Altamira (Cantabria) se recogió la máxima mensual del mes, con 73,8 l/m2.

Cáceres registró la insolación más alta de julio, con 414,7 horas de sol. Mientras tanto, el Aeropuerto de Asturias tuvo la mínima, con 196,5 l/m2. Por último, el organismo estatal ha indicado que la racha máxima de viento se registró el martes 14 en el Radiotelescopio de Sierra Nevada (Granada).