El cardenal François-Xavier Bustillo publica 'Reparación': "Hoy día hay un divorcio entre la clase política y el pueblo"

El nuevo cardenal y obispo de Ajaccio, François-Xavier Bustillo, es nombrado cardenal por el Papa Francisco, en la basílica vaticana de San Pedro - STEFANO SPAZIANI / EUROPA PRESS

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cardenal François-Xavier Bustillo, que recientemente ha publicado en España su libro 'Reparación' (Palabra), ha advertido de que actualmente existe una especie de "divorcio entre la clase política y el pueblo", algo que, según ha precisado, es "muy peligroso para la democracia".

"Viendo la situación, sobre todo en Francia, que conozco mejor que España, la situación de la política en general, hoy en día hay como un divorcio entre la clase política y el pueblo. Y eso es peligroso para la democracia", ha señalado en una entrevista con Europa Press. Bustillo, nacido en Pamplona (Navarra) en 1968, es actualmente obispo de Ajaccio, en Córcega.

Según ha indicado, "la democracia se alimenta del compromiso de los ciudadanos y las ciudadanas" y si este no se da, la democracia se vuelve "frágil". Al mismo tiempo, ha abogado por "un cambio" en los políticos que "a veces", aunque "no todos, se han alejado del pueblo".

Asimismo, ha subrayado que también "la Iglesia tiene que hablar con la política" y "dar su opinión sobre ciertas cosas", no para "dominar o manipular" sino para contribuir "al bien común del pueblo". Por ello, ha animado a un diálogo "sereno y maduro".

"La Iglesia no puede quedarse solo fuera y criticar al Gobierno o criticar a los políticos. La Iglesia tiene que aportar su reflexión a la vida de la sociedad", ha defendido.

Además, ha advertido de la situación "crítica" de "la política en España" donde, a su juicio, "hay cada vez más desprecio de la política y de los políticos" y ha pedido "tener cuidado" porque "en los periodos de crisis" pueden aparecer "mesianismos ingenuos que aporten soluciones simplistas" como "Hitler y Mussolini".

A su vez, ha alertado sobre la "polarización", la "agresividad" y un "déficit de reflexión" en las sociedades occidentales, donde, a su juicio, prima "una especie de intransigencia y de dureza" frente al mandato del Evangelio --"Amaos los unos a los otros"--.

"En la vida política, en la vida económica, en la vida social, incluso en la vida de la iglesia, siempre tenemos como una manía de poner etiquetas. Yo soy de derechas o de izquierdas, yo soy conservador o progresista", ha lamentado.

Asimismo, ha advertido de la "lógica" del "me gusta, no me gusta" propio de "las redes sociales" y ha invitado a "volver a criterios de reflexión y más pacíficos", a recuperar el "espíritu de los filósofos" y a dejar a un lado la "mentalidad de jueces que dan sentencias sobre todo y sobre todos".

"En esta sociedad nuestra, mucha gente espera una capacidad de establecer relaciones que no sean agresivas, porque nos estamos volviendo un poco primarios, primitivos. Y por eso creo y predico, y lo digo en mi libro, que la espiritualidad, el Evangelio, nos da la capacidad de tranquilizar nuestro instinto de dominación y de fuerza", ha subrayado.

En este sentido, desde su carisma franciscano, ha apuntado que San Francisco puede aportar "la fraternidad" que necesita "una sociedad fracturada".

"Nuestra sociedad necesita libertad y autenticidad. Y puede parecer una paradoja porque todos decimos que somos libres, pero al fin y al cabo, sobre todo en la política, la vida económica, la vida social, la vida eclesial incluso, hay mucho cálculo, mucha táctica, mucha estrategia, mucha política y poca libertad y poca autenticidad", ha avisado.

Sobre la visita del Papa León XIV a España, de la que recientemente se ha cumplido un mes, Bustillo ha destacado que fue "un momento muy excepcional" y ha ensalzado que, al igual que Juan Pablo II "despertó al Este con su misión", Robert Prevost "está despertando el Oeste, Occidente".