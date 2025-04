El cardenal Omella aclara que no se trata de elegir un Papa "progresista" o "retrógrado" sino "fiel al Evangelio"

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, uno de los seis españoles que entrará al Cónclave en el que se elegirá al sucesor de Francisco, ha indicado que no se trata de elegir a un Papa que sea "progresista" o "retrógrado" sino "fiel al Evangelio" y que pueda dar respuesta a los "desafíos" actuales en la Iglesia y en la sociedad.

"Una de las cosas que tenemos que plantearnos, evidentemente, es qué desafíos tiene en estos momentos tanto la Iglesia como la sociedad y que de alguna manera, pues la Iglesia representada evidentemente de manera singular por la cabeza que es el Papa, pues tiene que intentar dar respuestas a esto. ¿Y cómo se dan esas respuestas a esos desafíos que tiene el mundo de hoy y la Iglesia? Pues no tanto si es progresista o si es retrógrado, sino si es fiel al Evangelio", ha manifestado Omella este miércoles, en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

Antes de entrar en la segunda reunión de cardenales, Omella ha explicado que afronta estas congregaciones "con los ojos abiertos" y la "libreta en blanco" ya que es la primera vez que asistirá a un Cónclave.

"Como no he estado nunca, voy con los ojos abiertos, los oídos y el corazón para empezar, no sé cómo va a transcurrir eso, o sea que voy con la libreta y la página en blanco", ha subrayado.

En cuanto al camino que deberá seguir el próximo Papa, Omella ha recordado que el Concilio Vaticano II marcó "un camino y todos los Papas han intentado seguirlo, cada uno poniendo un acento en una cosa" y eso es lo que deben "desarrollar".

"Tenemos que buscar qué persona puede encarnar mejor esa respuesta y ayudar a toda la Iglesia, porque todos tenemos que ser esa Iglesia que de alguna manera el Concilio dice, y el Papa Francisco nos lo ha recordado, una Iglesia abierta, una Iglesia misionera, una Iglesia en salida y una Iglesia cercana a los pobres. Y él decía: donde todos caben, todos, todos, todos. Es decir, igual ricos que pobres, igual pecadores que santos", ha remarcado Omella.

Preguntado por si él mismo puede encarnar esos requisitos para ser el próximo Papa, Omella ha precisado que esos "requisitos" los tendrían que "cumplir todos los bautizados".

"Porque todos estamos llamados a la misión, cada uno en su responsabilidad. Y nos damos cuenta de que todos somos débiles y pecadores. Para eso está la confesión y todos necesitamos. Entonces intentamos, intentamos seguir ese camino. Yo también, pero con mis debilidades y mis flaquezas. Pero intentamos", ha zanjado.