Los cardenales Omella y Osoro no ven "ninguna intención" del Gobierno de "cercenar" la libertad de culto

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los cardenales arzobispos de Barcelona y Madrid, Juan José Omella y Carlos Osoro, presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), respectivamente, consideran que el Gobierno no ha tenido "ninguna intención de cercenar" el derecho a la libertad de culto durante el Estado de Alarma por la pandemia de coronavirus COVID-19 y creen que el desalojo de algunas iglesias en este tiempo ha sido "anecdótico".

"Yo no veo que haya sido una decisión del Gobierno de cercenar la libertad de culto en la Iglesia Católica", ha asegurado Juan José Omella, una afirmación con la que se ha mostrado "totalmente de acuerdo" el arzobispo de Madrid, quien ha matizado que pudo haber algún desalojo de iglesias pero "no" de forma "generalizada".

Para el arzobispo de Barcelona, la interrupción del culto en algunas parroquias no ha sido "una táctica" con una "intencionalidad de cercenar la libertad de culto". En caso de que hubiera sido intencionado, entonces sí cree que la Iglesia y la sociedad tendrían que actuar porque es un "derecho" pero el prelado cree que quizá ha sido más producto de la actuación de "policías" concretos que "se lo toman más en serio". "Algunos lo toman en seguida como que es el Gobierno, yo no lo he visto así sino como un hecho concreto", ha precisado.

En esta línea, Carlos Osoro tampoco ha visto "ninguna intención de cercenar" el derecho de los católicos y ha añadido que en algunos casos la Policía ha interrumpido la misa "porque no se ha tenido en cuenta lo que era necesario para hacer una celebración pública" o porque la estaban haciendo "en la calle", aunque ambos obispos han excluido el caso de la catedral de Granada, que fue desalojada el pasado Viernes Santo, y Omella ve "bien" que el obispo de esta diócesis presentara una queja ante el Gobierno.