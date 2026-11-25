La presidenta del Consejo, Carmen Calvo, durante el Simposio Internacional “La función consultiva en las democracias contemporáneas”, a 19 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha criticado que hace diez años se le añadiese la etiqueta "feminismo" a todo cuando no todo lo es, como las teorías queer, de las que ha afirmado que "son otra cosa".

"Hay muchas cosas que han llegado a nuestras vidas entre las cuales están las teorías queer que no es feminismo", ha aseverado este miércoles en una entrevista en 'La noche en 24h', recogida por Europa Press, preguntada por la posibilidad de que vuelva a haber un feminismo unido en España.

Así, ha asegurado que "las feministas de toda la vida" estaban "muy mosqueadas" porque "de repente era feminista todo el mundo" hace "10 o 15 años". "De aquel arrebato ocurrió que a todo se le ponía la palabra feminismo", ha criticado.

"El feminismo tiene que ver con algo tan amplio como resolver el desequilibrio tan injusto en el que hemos vivido las mujeres", ha reivindicado la exvicepresidenta del Gobierno, que ha recordado la "historia terrible" que han atravesado las mujeres.

En este sentido, ha afirmado que hay quien cree que "esto ya está resuelto", quienes piensan que el feminismo "se ha pasado de frenada" y algunos que "le ponen feminismo a todo". "Sin embargo el feminismo es la democracia, no es otra cosa. Somos la mayoría natural de cualquier sociedad. Un millón y medio más de españolas que españoles".

Una reivindicación que se produce en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se ha celebrado este miércoles 25 de noviembre, y en el que el movimiento feminista ha vuelto a salir a las calles dividido en dos marchas.