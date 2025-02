Carnaval 2025: cuándo es, qué días son festivos y en qué lugares no hay clase en España

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Carnaval es una festividad con una arraigada tradición en diversas regiones de España, especialmente en ciudades como Cádiz, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, donde las celebraciones se extienden durante varios días. Cada año, su fecha varía, ya que está vinculada al calendario litúrgico y depende de la Semana Santa.

En 2025, el Carnaval se celebrará oficialmente entre el jueves 27 de febrero y el miércoles 5 de marzo, coincidiendo con los días previos a la Cuaresma.

A diferencia de otras festividades, el Carnaval no tiene una fecha fija en el calendario, ya que su celebración está determinada por el Jueves Santo, que marca el inicio de la Semana Santa y cuya fecha varía cada año según el calendario lunar. De este modo, el Carnaval tiene lugar siempre 40 días antes del Jueves Santo, comenzando con el Jueves de Carnaval y finalizando con el Miércoles de Ceniza, cuando da inicio la Cuaresma.

CUANDO SE CELEBRA CARNAVAL EN 2025

En 2025, el calendario de Carnaval queda distribuido de la siguiente manera:

Jueves 27 de febrero - Jueves de Carnaval Viernes 28 de febrero - Viernes de Carnaval Sábado 1 de marzo - Sábado de Carnaval Domingo 2 de marzo - Domingo de Carnaval Lunes 3 de marzo - Lunes de Carnaval Martes 4 de marzo - Martes de Carnaval Miércoles 5 de marzo - Miércoles de Ceniza

QUÉ DÍAS SON FESTIVOS EN CARNAVAL EN 2025

La celebración de Carnaval no forma parte de los ocho días festivos no laborables nacionales. Sin embargo, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de designarlo como festivo dentro de los cuatro días de libre disposición que pueden establecer en su calendario laboral, lo que permite que en algunas regiones sea un día no laborable. Entre ellas se encuentran:

Cádiz: Famosa por su Carnaval, la ciudad contará con una programación de eventos del 27 de febrero al 9 de marzo. El lunes 3 de marzo será festivo local en la capital gaditana. Además, en toda Andalucía se celebra el Día de Andalucía el viernes 28 de febrero, lo que generará un puente festivo en la comunidad.

Santa Cruz de Tenerife: Conocido internacionalmente, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se extenderá del 31 de enero al 9 de marzo. El martes 4 de marzo ha sido declarado festivo en la ciudad.

Las Palmas de Gran Canaria: Las celebraciones en esta ciudad abarcarán del 8 de febrero al 16 de marzo, y su Ayuntamiento ha establecido como festivo el martes 4 de marzo.

San Sebastián de La Gomera: Además de los festivos de Carnaval, esta localidad ha fijado el martes 11 de marzo como día festivo.

Galicia: En varias zonas de A Coruña y Lugo, el martes 4 de marzo será festivo.

Murcia: En la región de Murcia, el Carnaval de Águilas es una de las celebraciones más destacadas, y contará con el 4 de marzo como día festivo.

Zaragoza: El miércoles 5 de marzo, coincidiendo con la celebración de la Cincomarzada, será festivo en la ciudad.

QUÉ DÍAS SON 'NO LECTIVOS' EN CARNAVAL EN 2025

Aunque en la mayoría del país el Carnaval no será festivo, en varias comunidades autónomas los escolares disfrutarán de días no lectivos. Estas son las fechas en las que los estudiantes tendrán vacaciones, según el calendario escolar de cada región:

Andalucía: jueves 27 de febrero de 2025 (Día de la Comunidad Educativa) Asturias: viernes 28 de febrero, lunes 3 y martes 4 de marzo.

Baleares: viernes 28 de febrero de 2025 (fiesta escolar unificada) Canarias: martes 4 de marzo.

Cantabria: Del 24 al 28 de febrero y del 3 al 5 de marzo.

Castilla-La Mancha: lunes 3 y martes 4 de marzo.

Castilla y León: lunes 3 y martes 4 de marzo.

Extremadura: lunes 3 y martes 4 de marzo.

Galicia: lunes 3, martes 4 y miércoles 5 de marzo.

Madrid: viernes 28 de febrero y lunes 3 de marzo.

Navarra: del jueves 27 de febrero al miércoles 5 de marzo País Vasco: Desde el jueves 27 de febrero hasta el miércoles 5 de marzo.