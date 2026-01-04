Carolina Bueno (FEREDE): "Ha sido grave la imposibilidad de muchas familias de acceder a enseñanza religiosa evangélica"

Archivo - Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. - FEREDE - Archivo

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha denunciado que en 2025 ha sido "especialmente grave" la "imposibilidad de muchas familias" de acceder a la enseñanza religiosa evangélica en los colegios y ha pedido al Gobierno que corrija en 2026 esta situación y otras "desigualdades" como "la ausencia de una casilla propia en el IRPF, la situación de los pastores sin pensión, la denegación del uso de capillas y espacios públicos o las dificultades para establecer lugares de culto".

"Los ciudadanos evangélicos en España continúan enfrentando diversas formas de discriminación. No pueden marcar la casilla en el IRPF para financiar su confesión, a menudo carecen de asistencia religiosa en hospitales y se les deniega el uso de espacios dignos en tanatorios y cementerios. También se encuentran con trabas para acceder a lugares de culto y con un tratamiento mediático sensacionalista y poco riguroso. Especialmente grave en este 2025 ha sido la imposibilidad de muchas familias de acceder a la enseñanza religiosa evangélica reconocida por ley", ha denunciado Bueno, en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, y aunque asegura que las relaciones con el Gobierno han sido "cordiales y fluidas, con disposición al diálogo", ha criticado que existe una "falta de voluntad política". "Los temas religiosos no se consideran importantes, no se atienden y no se solucionan los problemas que afectan a miles de ciudadanos evangélicos", ha insistido.

Por ello, ha solicitado al Gobierno y a las comunidades autónomas que en 2026 adopten "medidas concretas" para "corregir" las "desigualdades" que les afectan. "Reclamamos una voluntad política real que garantice la libertad religiosa y fomente el respeto y conocimiento mutuo, de modo que las iglesias evangélicas puedan seguir contribuyendo al bien común", ha pedido.

PASTORES PROTESTANTES SIN PENSIÓN

En concreto, sobre la situación de los pastores protestantes sin pensión, ha reclamado que "se reconozcan como cotizados los años de ministerio anteriores a 1999, que no se exija el pago de cotizaciones por pensiones no percibidas y que se realice un acto público de desagravio y reconocimiento hacia los pastores afectados y la comunidad evangélica española".

"No perdemos la esperanza de que, al igual que se ha atendido a las empleadas del hogar y a otros colectivos, también pueda hacerse justicia con el colectivo de pastores jubilados. Resulta incomprensible que, pese a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2012) y del Tribunal Supremo (2017), el Gobierno no haya resuelto una discriminación que se arrastra desde la época franquista", ha apuntado.

Asimismo, Bueno ha lamentado que este 2025 se han difundido "algunas informaciones mediáticas sensacionalistas" hablando de un "'preocupante' crecimiento protestante en España" y, frente a ello, ha invitado al "diálogo y al conocimiento directo" de su realidad.

"Es verdad que en los últimos años se ha producido un crecimiento exponencial de las iglesias evangélicas en nuestro país, aunque no existen datos rigurosos sobre el número total de fieles. Este aumento se entiende a la luz de la consolidación de la libertad religiosa reconocida por la Constitución de 1978 y del progresivo reconocimiento de los derechos de la comunidad evangélica, tras siglos de intolerancia y persecución que dificultaron su arraigo", ha explicado Bueno.

"PANORAMA RELIGIOSO MÁS PLURAL"

A esto se suman otros factores, según matiza, como "un panorama religioso más plural y con menos influencia del catolicismo, los flujos migratorios procedentes de distintas regiones del mundo y el carácter cercano, participativo y socialmente activo de las comunidades evangélicas".

Además, Bueno percibe entre los jóvenes "un renovado interés por la espiritualidad, acompañado de una menor carga de prejuicios" frente a la diversidad religiosa. "Muchos experimentan vacío existencial, presión social e incertidumbre, y buscan en la fe sentido, propósito y comunidad. En las iglesias evangélicas muchos encuentran un espacio cercano, participativo y relacional, donde se les ofrece un mensaje centrado en Jesús de Nazaret y en valores de esperanza y transformación personal", ha añadido.

También ha advertido de "un deterioro" en la valoración y respeto de la libertad religiosa y de culto. Según ha indicado, citando datos del Barómetro sobre religión y creencias de 2025, un 22% de la población percibe dificultades para ejercer este derecho y un 12% afirma haber sufrido discriminación por motivos religiosos.

"Estos datos reflejan la necesidad de que las Administraciones públicas refuercen la protección y promoción efectiva de la libertad religiosa, eliminando los obstáculos y discriminaciones que aún limitan su pleno ejercicio en condiciones de igualdad", ha subrayado.

Pese a estas "desigualdades", Bueno hace "un balance positivo" del 2025, un año en el que, según ha asegurado, la comunidad evangélica ha desarrollado su labor "en libertad, ofreciendo apoyo espiritual y social a quienes lo han necesitado". En concreto, ha destacado su acción social, educativa y cultural, "con especial atención a las personas más vulnerables".

ACOGIDA A REFUGIADOS Y A VÍCTIMAS DE TRATA

"A modo de ejemplo, a través de Diaconía y otros proyectos, se ha trabajado en colaboración con el Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en proyectos de acogida a refugiados y a víctimas de trata, y ayudando a las personas más vulnerables. Se ha brindado asistencia religiosa en prisiones, hospitales y centros sociales", ha precisado.

A su vez, ha puesto en valor la reciente celebración del III Foro de Reflexión Interdenominacional, en el que FEREDE presentó un protocolo para la prevención de la violencia contra la mujer, junto a otros materiales complementarios.

"Su principal objetivo es manifestar el posicionamiento claro y contundente de las iglesias evangélicas españolas contra toda forma de violencia y abuso hacia mujeres e infancia. Además, proporciona a las iglesias un marco práctico de actuación, con procedimientos, pautas y herramientas para prevenir e intervenir en estas situaciones. Se busca promover que las comunidades evangélicas sean espacios más seguros, de sanidad y restauración para los más vulnerables", ha señalado.

PLAN DE PREVENCIÓN DE ABUSOS

Además, Bueno ha explicado que FEREDE cuenta con "un plan de cumplimiento normativo, prevención de delitos y código ético que promueven la transparencia, buenas prácticas y prevención de abusos" y que han establecido "un canal ético para denuncias internas" al tiempo que están "sensibilizando a las iglesias con protocolos y recursos para ser espacios seguros".

"Ante abusos contra menores, priorizamos denunciar a autoridades (Policía, Fiscalía) y atender integralmente a las víctimas, derivándolas a profesionales cuando es necesario", ha remarcado.

Respecto al caso de la Iglesia de Samaria en Terrassa, donde feligreses denunciaron haber sufrido agresiones sexuales, vejaciones y maltrato psicológico, Bueno recuerda que FEREDE expresó su "solidaridad" con las víctimas en un comunicado oficial, "lamentando su sufrimiento causado por comportamientos ajenos y contrarios al Evangelio".

"Estamos personados judicialmente vía Consell Evangèlic de Catalunya en defensa de las afectadas, mientras iglesias locales asisten a muchas de ellas espiritualmente y emocionalmente. Además, desde FEREDE y el Consell se han mantenido encuentros con personas afectadas y se les ha ofrecido, entre otras cosas, orientación jurídica y apoyo legal para denunciar", ha indicado.