Las carreteras de Madrid, Barcelona y Pamplona concentran las principales retenciones tras el eclipse

Archivo - Decenas de vehículos en la Comunidad de Madrid. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Carreteras de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Navarra concentran las principales incidencias al término del eclipse solar, por el que se han movilizado miles de personas para encontrar las localizaciones con mejor visibilidad.

A las 22.00 horas, se registraban retenciones en las entradas de Madrid por la A-1 desde San Sebastián de los Reyes hasta Piñuecar, y por la A-2, en Torrejón de Ardoz, según el último boletín informativo de la Dirección General de Tráfico (DGT).

También hubo complicaciones en varios puntos de la AP-7 en dirección a Barcelona: en Constantí, Tarragona, El Vendrell y la Franca del Penedrés.

De hecho, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de que las retenciones en la AP-7 desde la provincia de Tarragona en sentido norte suman hasta 41 kilómetros de colas. Mientras tanto, se complica el tráfico en la AP-2 en Vals y la A-2 en Vallecuix y Mollorussa hacia Barcelona.

Tráfico en aumento en Navarra en la A-15, a la altura de Falces y Azcollen, en dirección a Pamplona. Compleja también la entrada Pamplona-Iruña por la A-12 en el Puente de la Reina-Gares (Navarra).

Además, tráfico lento en la AP-8 en Durango (Vizcaya) en dirección Donostia y se complica la entrada en A Coruña por la AP-9 a la altura de Betanzos. En la misma vía, tráfico en aumento de altura de Sigueiro, ya en dirección a Santiago.