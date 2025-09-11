Casi el 40% de los españoles apuesta por transferir al Gobierno las competencias en materia de incendios, según el CIS

Un bombero trabaja para la extinción del incendio, - Carlos Castro - Europa Press
Publicado: jueves, 11 septiembre 2025 13:16

   MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El 37,9% de los españoles considera que las competencias para prevenir la aparición de incendios y luchar contra ellos deben ser del Gobierno central, mientras que el 41,1% cree que estas competencias deben seguir siendo de las comunidades autónomas y el 8,7% de ambas administraciones, en colaboración.

   Así lo el Barómetro de septiembre 2025 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado a partir de un total de 4.122 entrevistas a personas residentes en España de más de 18 años, del 1 al 6 de septiembre.

   El Barómetro de septiembre del CIS revela que el 65,1% de encuestados está muy preocupado por los incendios forestales y el 29,8% bastante preocupado, mientras que el 4,1% está poco preocupado.

   El 8,8% asegura que ha sido afectado él o algún familiar por los incendios forestales; y el 69% cree que en el futuro puede verse afectado o alguien de su familia por los incendios, mientras que el 24,5% no cree que vaya a verse afectado o algún familiar.

   Además, el 75,1% defiende que es necesario un gran pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a las emergencias del cambio climático y el 11,3% considera que no es necesario.

   La preocupación por el cambio climático ha pasado el 1,7% del Barómetro de julio a un 4,3% en el de septiembre. Es su porcentaje más alto desde enero de este año, cuando fue citada como un problema nacional en el 4,8% de cuestionarios del CIS. También han crecido las menciones al medio ambiente: un 0,8% en julio frente al 2,8% de septiembre

