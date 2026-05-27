Casi un 57% de los españoles percibe la IA más como una amenaza que como una herramienta, según un estudio

Archivo - Un ordenador con las siglas AI de Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial), a 24 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). Según un estudio de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España se sitúa a la cabeza del d - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El 56,9% de los españoles percibe la inteligencia artificial (IA) más como una amenaza que como una herramienta de protección, un porcentaje que se eleva al 67% entre los jóvenes, según un estudio elaborado por Sigma Dos para Forbes España.

La investigación, recogida por Europa Press, indica que el 58,1% de los encuestados cree que la información sensible no está suficientemente protegida frente a las nuevas amenazas derivadas de la IA, porcentaje que alcanza el 74,9% entre los menores de 30 años.

En cuanto al valor estratégico de la tecnología, el 80% de los entrevistados considera que herramientas como la inteligencia artificial son esenciales para reforzar ámbitos como la ciberdefensa o la protección de infraestructuras críticas.

Asimismo, el 71,6% de los españoles afirma sentirse preocupado por el consumo de energía y recursos naturales asociado al desarrollo de la inteligencia artificial, especialmente mujeres y jóvenes, según el estudio para el que se ha entrevistado a 1.200 personas.

El estudio apunta además que el 45,1% de los entrevistados valora positivamente el creciente uso de la IA en diferentes ámbitos empresariales y sociales; el 34,5% de la población asegura utilizar herramientas de inteligencia artificial de forma intensiva, frente al 25,9% registrado el año anterior; y el 36,5% dice usarla tanto en su vida personal como profesional.

El 22,3% de los españoles considera que el mayor riesgo de la IA es no poder distinguir entre contenidos reales y aquellos generados artificialmente, y el 85,1% opina que la inteligencia artificial está modificando la forma de producir y consumir información.

INFLUENCIA GLOBAL

Según el informe, casi el 62% de los españoles opina que la inteligencia artificial será un factor determinante para decidir la influencia global de un país, mientras que el 8,4% cree que tendrá poca o ninguna relevancia en el escenario internacional.

En este sentido, el 62% de los encuestados cree que la inteligencia artificial aumentará la brecha entre países, frente a un 9,8% que considera que podría contribuir a reducirla.

El 49,2% de los encuestados identifica a China como líder mundial en esta tecnología, seguida de Estados Unidos, que gana peso respecto a 2025. La Unión Europea ocupa el tercer lugar, aunque mejora su percepción respecto al año anterior y alcanza el 38,8%.

Respecto al modelo europeo de inteligencia artificial, el 80% de los españoles confía en un desarrollo basado en regulación, protección de los derechos civiles y defensa de valores como la privacidad.

El 73,8% considera que los distintos modelos tecnológicos que compiten actualmente en el escenario internacional influyen directamente en la competitividad económica, la defensa y la autonomía estratégica de los países.