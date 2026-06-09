Casi 7 millones de personas siguieron el tercer día del Papa en Madrid por televisión, un 14,6% de la población

El Papa León XIV a su llegada a la oración y homenaje a la Virgen de la Almudena, en la Catedral de Santa María de la Almudena, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). Tras el rezo ante la patrona, el Papa ha depositado a sus pies la Rosa de Oro, un rec - A. Pérez Meca/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.967.000 millones de espectadores únicos, un 14,6% de la población española, han seguido por televisión las retransmisiones especiales realizadas por los medios de comunicación para cubrir el tercer día de visita del Papa León XIV en Madrid.

Según datos facilitados por Barlovento Comunicación a Europa Press, el lunes las distintas cadenas de televisión ofrecieron 15 emisiones con una duración total de 36 horas. La audiencia media se situó en 185.000 espectadores y un 3,8% de cuota de pantalla.

Los distintos medios de comunicación están realizando una cobertura especial con motivo de la primera visita oficial del Pontífice para lo que han destinado un gran despliegue técnico y humano.

La Corporación de RTVE ha preparado un dispositivo para ofrecer todos los actos previstos a través de La 1, Canal 24 horas, RTVE Play, Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior de España, con una programación especial y conexiones en directo desde los principales puntos del recorrido papal.

RTVE, que participa en la producción de la señal institucional, cuenta con más de 400 profesionales y un despliegue de medios que incluye 17 unidades móviles, cinco estudios, una Cámara Car, un helicóptero, moto y varios drones. Un total de 170 cámaras con más de 100 km de cableado, y cerca de 70 cámaras especiales.

Además de la cobertura en los Telediarios por parte de los Servicios Informativos, los programas 'La Hora de La 1', 'Mañaneros 360', 'Directo al grano', 'Malas lenguas' y 'DCorazón' le están dedicando una atención destacada con equipos sobre el terreno y reporteros en la calle.

Por su parte, la cadena COPE y el canal de televisión TRECE están haciendo el mayor despliegue de toda su historia con más de medio centenar de profesionales, más de 70 horas de programación especial a lo largo de los siete días del viaje sumados a nuevos formatos y una oferta digital sin precedentes.

Sus comunicadores tienen previsto recorrer 3.000 kilómetros en una semana y emitir desde más de 20 puntos distribuidos por las ciudades en las que estará León XIV. Entre las ediciones especiales de COPE destacan las de 'La Mañana fin de semana' con Fernando de Haro; 'Agropopular' con César Lumbreras y 'Fin de semana' con Cristina López Schlichting.

Durante los días que dure la visita del Pontífice, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera en 'Herrera en COPE', Pilar García de la Granja en 'Mediodía COPE', Pilar García Muñiz en 'La Tarde de COPE' y Ángel Expósito en 'La Linterna' emitirán sus programas desde Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife.

TRECE está ofreciendo programas informativos especiales en directo de los actos más significativos con José Luis Pérez, Raquel Caldas e Irene Pozo a la cabeza.

Antena 3 está siguiendo a través de sus informativos y programas de actualidad los actos y Antena 3 Noticias se está volcando también en el ámbito digital, con la emisión del podcast '3x3N' y la novedad de una cobertura a través de TikTok en la jornada del domingo. laSexta también da cuenta de todo en sus ediciones de informativos.

Desde Onda Cero se han realizado conexiones en directos puntales en todos los programas y espacios informativos. El dispositivo cuenta con la redacción central de los servicios informativos y las redacciones de Cataluña y Canarias.

Por su parte, Informativos Telecinco, Noticias Cuatro y los programas de actualidad de ambas cadenas de Mediaset España están siguiendo los principales actos de la agenda del Pontífice con información en directo, reportajes, entrevistas y análisis, mientras que Mediaset Infinity ofrece un canal especial con señal en directo de todos sus actos públicos.

Además, Informativos Telecinco, Noticias Cuatro y los programas de actualidad de ambas cadenas como 'La mirada crítica', 'El programa de Ana Rosa' o 'Vamos a ver' tienen previsto coberturas los principales actos del Pontífice con conexiones en directo, reportajes, análisis y equipos desplazados en Madrid, Barcelona y Canarias. Entre los rostros de Mediaset que contarán todo lo que ocurra destacan Patricia Pardo, Christian Gálvez y Carlos Franganillo.

La cobertura de la SER, avanzada a Europa Press, ha incluido programas especiales con motivo de la llegada y los actos en Madrid y tiene previsto retransmitir desde Barcelona un nuevo especial copresentado por Pablo Tallón y la directora de 'Aquí Catalunya', Marina Fernández Torné, coincidiendo con la visita del Papa a la Sagrada Familia y a Brians.