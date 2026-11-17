Bandera arcoíris, a 12 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 67,7% de las personas trans en España considera que los prejuicios asociados a su identidad de género han dificultado su desarrollo profesional, según el informe 'Talento trans en el empleo: guía práctica para impulsar su incorporación y desarrollo profesional', elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y ManpowerGroup.

El estudio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, analiza la realidad sociolaboral del colectivo a partir de una muestra agregada de 373 casos de las encuestas Estado LGTBI+ (2024-2026) -de las que un 60% se identifica como persona no binaria, un 37% como trans y un 3% como ambas-, además de grupos de trabajo y entrevistas con profesionales de Recursos Humanos de empresas.

Según los datos recogidos, las barreras comienzan antes incluso de acceder al puesto de trabajo: el 62% de las personas trans afirma haber experimentado discriminación en procesos de selección y el 41% no ha realizado aún el cambio registral de nombre.

Asimismo, la mitad de las personas encuestadas (50%) declara haber sufrido agresiones verbales o físicas en su lugar de trabajo y un 21% denuncia haber vivido episodios de discriminación laboral durante el último año.

La investigación concluye que los principales desafíos no están relacionados con las capacidades o la cualificación de las personas trans, sino con factores vinculados a los procesos de selección, el reconocimiento de la identidad, el acceso a oportunidades de desarrollo, la cultura corporativa y la percepción de seguridad dentro de las organizaciones.

GUÍA PRÁCTICA

La publicación incorpora además una guía práctica orientada a ayudar a las empresas a identificar barreras y aplicar medidas concretas para avanzar en la incorporación y desarrollo profesional del talento trans.

A partir de las experiencias compartidas por empresas, especialistas en gestión de personas y las propias personas trans participantes en el estudio, el informe recoge diez recomendaciones clave para impulsar entornos laborales más inclusivos.

Entre las medidas propuestas, aboga por comunicar de forma visible el compromiso con la diversidad, construir una marca empleadora inclusiva, eliminar barreras documentales desde el primer contacto, formar a los equipos de selección y evaluar el talento mediante criterios objetivos, dejando al margen la identidad.

USO DE NOMBRE Y PRONOMBRE ELEGIDO

También recomienda garantizar el uso del nombre elegido y los pronombres desde el primer día, convertir el proceso de acogida en una experiencia inclusiva, crear redes de apoyo y protocolos específicos de transición e incorporar indicadores de medición para evaluar el impacto real de las políticas.

En esta línea, el director de Marketing y Comunicación de ManpowerGroup, Vicenç Álvaro, ha señalado que "la inclusión efectiva del talento trans no depende de una única medida, sino de la suma de muchas decisiones cotidianas".

"Desde cómo se comunica una oferta de empleo hasta cómo se identifica el potencial, se promociona el talento o se construyen oportunidades de desarrollo. Cuando las empresas revisan estos procesos, ganan las personas y también las organizaciones", ha añadido Vicenç Álvaro.

Finalmente, Marta Alonso, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+, ha destacado que "la inclusión efectiva del talento trans no es únicamente una cuestión de cumplimiento normativo o responsabilidad social", sino "también una oportunidad para ampliar el acceso al talento, fortalecer las organizaciones y construir entornos de trabajo capaces de responder a una sociedad cada vez más diversa".