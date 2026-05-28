Cazadores de seis países europeos realizarán el primer censo científico simultáneo de codorniz en junio. - FUNDACIÓN ARTEMISAN

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Cazadores y gestores de cotos de España, Francia, Italia, Bulgaria, Portugal y Rumanía realizarán el primer censo científico simultáneo de codorniz común los días 2 y 6 de junio, según ha señalado este jueves la Fundación Artemisan. Lo harán previo permiso y coordinados por las federaciones de caza de los diferentes países con la implicación y mediación de la European Federation For Hunting and Conservation (FACE).

En España la organización ha puesto en marcha 35 zonas de estudio SEC en toda el país y prevé que el número llegue a 45 en los próximos meses. De acuerdo con la Fundación Artemisan, éste es un "proyecto piloto" para obtener datos "precisos" de la situación de la especie en Europa.

En él se utilizará la metodología SEC (Seguimiento Específico de Codorniz), diseñada por la Universidad de Barcelona y ha sido puesto en marcha "de forma pionera" dentro del proyecto español 'Coturnix'. Éste está liderado por Mutuasport y cuenta con el apoyo científico de Fundación Artemisan y la colaboración de la Real Federación Española de Caza (RFEC).

En este proyecto se invita a los cazadores a recoger una serie de datos durante determinadas jornadas de caza según la región, como distancia recorrida, número de codornices vistas y abatidas y número y raza de los perros que han acompañado al cazador.

La organización defiende que esta metodología "supera las barreras y limitaciones" de los métodos pasivos, que "infravaloran la presencia de codornices debido a su peculiar ecoetología, su comportamiento migratorio y su complejo sistema sociosexual".

Al margen de llevar a cabo un censo simultáneo en varios países, se pretende además expandir la metodología SEC a gran escala a toda Europa y a nivel de ruta migratoria en los próximos años, así como obtener datos "valiosos" que puedan utilizarse en el contexto actual de gestión adaptativa de la caza y en modelos poblacionales.

La Comisión Europea invitó a los Estados miembros a enviar antes del 20 de mayo sus posiciones sobre las recomendaciones técnicas que el Grupo de Trabajo para la recuperación de aves acordó sobre la caza de la codorniz común, a favor de la prohibición temporal de la caza o una reducción de al menos el 75% de las actividades cinegéticas, así como sus propuestas de medidas para garantizar la sostenibilidad de la caza durante la próxima temporada.

Por esta parte, los cazadores españoles reclamaron que si se adoptan medidas con la especie estas sean "técnicamente justificadas" y SEO/BirdLife pidió una moratoria.