CCOO se opone a instalar un asentamiento de migrantes junto a la cárcel de Ceuta

Asentamiento de migrantes en la playa El Trampolín, a 14 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal ha expresado su "rotunda oposición" al proyecto del Gobierno de España para habilitar un asentamiento destinado a unas 800 personas en las inmediaciones de la prisión, una vez finalice el dispositivo provisional instalado en el puerto.

El sindicato ha explicado en un comunicado que considera la elección de este emplazamiento "imprudente" desde el punto de vista de la gestión del entorno penitenciario y sostiene que la instalación de un asentamiento de estas dimensiones junto al perímetro del centro podría comprometer tanto la seguridad de la prisión como las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

CCOO alerta, en primer lugar, de que la proximidad del asentamiento al perímetro exterior del penal podría afectar a las labores de custodia, vigilancia y control de las instalaciones. En este sentido, advierte de un aumento de la exposición ante posibles lanzamientos de objetos al interior de la prisión, intentos de evasión o "interferencias externas" que puedan afectar a la operatividad del centro

El sindicato sostiene además que el proyecto podría entrar en conflicto con la normativa relativa a las zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, al considerar que las infraestructuras de seguridad del Estado requieren determinadas franjas y servidumbres de protección que, a su juicio, deberían ser tenidas en cuenta antes de ubicar una instalación de estas características junto a sus muros.

También pone el foco en la normativa de protección de infraestructuras críticas. La organización sindical considera que cualquier modificación sustancial del entorno inmediato de una instalación estratégica como el centro penitenciario debería ir acompañada de una revisión de los correspondientes planes de protección.

A estas cuestiones suma las relacionadas con la prevención de riesgos laborales. El sindicato recuerda que la Administración tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y considera que la instalación de un asentamiento para 800 personas sin una evaluación previa de los riesgos específicos podría "agravar desproporcionadamente" las condiciones de trabajo de la plantilla penitenciaria.

RIESGO PARA LAS VÍAS DE EMERGENCIA

Uno de los principales motivos de preocupación de CCOO es el acceso al centro penitenciario. El sindicato advierte de que la concentración de un elevado número de personas en las inmediaciones podría generar problemas de circulación y afectar al vial de acceso compartido.

Según la organización, una eventual ocupación o colapso de las vías de emergencia podría dificultar la actuación de los servicios de Bomberos, ambulancias y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante cualquier emergencia que se produjera en el interior del recinto penitenciario.

Por todo ello, la Sección Sindical de CCOO en Fuerte Mendizábal reclama a las autoridades competentes la "paralización inmediata" del proyecto y la búsqueda de otros emplazamientos para acoger a estas personas.