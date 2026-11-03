CCOO, SSM y CSIF se concentrarán este jueves en Madrid "en defensa del servicio público de Salvamento Marítimo"

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y el Sindicato de Salvamento Marítimo (SSM) -que suman casi el 70% de la representación del personal de tierra de Salvamento Marítimo- han convocado una concentración este jueves, 5 de noviembre, ante la Dirección General de la Marina Mercante, en Madrid, "en defensa del servicio público de Salvamento Marítimo".

Con esta iniciativa, exigen al Gobierno una solución para preservar este servicio "esencial" ante lo que consideran una grave situación y la pasividad de sus máximos responsables, de la presidenta de la entidad y directora general de la Marina Mercante y del ministro de Transportes.

Las organizaciones denuncian la postura de la dirección en la negociación del IX Convenio Colectivo del personal de tierra y las "amenazas de cierre de centros de coordinación de salvamento si no se aceptan sus propuestas". Además, critican "una política de reubicación de dichos centros de trabajo y la aplicación de medidas por falta de personal".

Asimismo, rechazan "la falta de respeto" que atribuyen a las comunicaciones escritas del director de Recursos Humanos de la entidad pública dirigidas a la representación de la plantilla, "por su firme defensa de las condiciones sociales y laborales pactadas".

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

En septiembre, los sindicatos enviaron una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para pedir su intervención inmediata ante el "grave deterioro" del servicio público y solicitar un nuevo interlocutor.

La controversia se centró en la transferencia temporal de funciones del centro de Tarifa al de Algeciras. Los sindicatos denunciaron que este último asumió el control del tráfico marítimo del estrecho de Gibraltar sin refuerzos de personal y en contra de las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional.

Por su parte, Salvamento Marítimo sostuvo que activó un procedimiento de contingencia por la baja imprevista de una controladora, tras intentar cubrir su ausencia con horas extraordinarias, y que la transferencia de funciones duró unas tres horas, sin cerrar el centro ni comprometer la atención de emergencias.

"Ante las informaciones publicadas sobre un supuesto deterioro de los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo y la transferencia temporal de funciones entre centros, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR, más conocida como Salvamento Marítimo) desea aclarar que no se ha producido ningún desmantelamiento de centros ni una reducción de la capacidad de prestación del servicio", recalcaron fuentes de la entidad en declaraciones a Europa Press.

Los sindicatos también reclamaron un nuevo interlocutor para retomar la negociación del IX Convenio Colectivo del personal de tierra, una petición que, según afirmaron, mantenían desde antes del verano.

Por su parte, Salvamento Marítimo aseguró que seguía dispuesto al diálogo y que había presentado propuestas para compatibilizar las necesidades del servicio con las limitaciones normativas y presupuestarias. Aunque entonces no existía un acuerdo global, afirmó que las vías de negociación permanecían abiertas.