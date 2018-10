Cerca de 221.000 jóvenes de todo el mundo responden al cuestionario del Vaticano ante el Sínodo de Obispos de octubre

Publicado 16/02/2018 15:39:34 CET

ROMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 221.000 jóvenes de todo el mundo han respondido al cuestionario lanzado por el Vaticano para conocer sus expectativas ante la vida y poder preparar la próxima Asamblea de los Obispos que se celebrará en octubre de este año en torno al tema 'Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional'.

Según ha precisado el cardenal Lorenzo Baldisseri, principal encargado de este evento, solo 100.500 de todos ellos han respondido al total de 40 preguntas de la encuesta relativas a experiencias personales, a la relación con la religión, las expectativas de futuro, de trabajo y de crear una familia, la relación con padres y otras figuras, y sobre el uso que hacen de las nuevas tecnologías y redes sociales. De ellos, 58.000 eran chicas y 42.500 chicos.

Las respuestas servirán para la redacción del Documento de trabajo o 'Instrumentum laboris', punto de referencia para la discusión de los Padres sinodales en 2018, pero no se han hecho públicas de momento.

Baldisseri también ha especificado que, de los casi 51.000 participantes, el 50,6% de los que rellenaron el cuestionario de forma completa, son jóvenes entre los 16 y los 19 años. A su juicio este dato numérico "demuestra que los más jóvenes son los que han mostrado una mayor sensibilidad hacia la iniciativa".

Por áreas geográficas, el continente más representado es Europa, con un 56,4% de participantes que rellenaron el cuestionario. A continuación, América Centro-meridional, con el 19,8%, y África, con el 18,1%.

El Secretario General de la Secretaría del Sínodo de los Obispos también ha detallado que del total de los que han rellenado el cuestionario, el 73,9% se declaran católicos y consideran importante la religión, mientras que un 8,8% se consideran católicos, pero no conciben como un elemento importante la religión. Los no católicos que consideran importante la religión suman el 6,1% y los no católicos que no consideran importante la religión un 11,1%.

Baldisseri también ha dado cuenta de que serán los jóvenes los verdaderos protagonistas de la cita de los obispos porque "serán ellos mismos los que hablen: con su lenguaje, con su entusiasmo y con su sensibilidad".

A este respecto ha agregado: "En esta reunión pre-sinodal escucharemos a los jóvenes en vivo, en directo, para tratar de comprender mejor sus situaciones: qué piensan de sí mismos y de los adultos, cómo viven la fe y qué dificultades encuentran para ser cristianos, cómo proyectan sus vidas y qué problemas encuentran en el discernimiento de su vocación, cómo ven la Iglesia hoy y cómo la querrían".

Por otro lado, también ha manifestado que se dará prioridad a los jóvenes que provienen de "situaciones de descarte y de las periferias existenciales, jóvenes que con frecuencia no han tenido la posibilidad de hacerse escuchar para dar a conocer su situación".

Otra novedad importante que ha sido destacada por el Secretario del Sínodo episcopal es que "habrá también presencia de jóvenes no católicos, no cristianos y no creyentes, para que la escucha de los jóvenes se realice a 360 grados". "Caminar con los jóvenes también significa individualizar los caminos pastorales específicos que permiten a la Comunidad cristiana consolidar sus proyectos pastorales juveniles, adecuándolos a las exigencias de los jóvenes de hoy", ha explicado.