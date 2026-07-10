Cerca de 27.000 españoles se presentan a las oposiciones de ingreso de la Guardia Civil, que oferta más de 3.000 plazas

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MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26.806 personas opositan este sábado para acceder a una de las 3.240 plazas ofertadas este año para ingresar en la escala de cabos y guardias del cuerpo de la Guardia Civil.

Según ha informado el Ministerio del Interior, las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos se celebran de forma simultánea en un único día a través de 20 sedes distribuidas en doce comunidades autónomas de todo el país. Previamente a esta fase de oposición, se ha desarrollado la fase de concurso, en la que se han evaluado los méritos de cada aspirante.

De los candidatos convocados, 8.696 son mujeres, lo que representa el 32,44% del total. La media de edad de los opositores se sitúa en los 27 años. En cuanto al nivel académico, uno de cada tres posee titulación universitaria o profesional (9.194 personas), destacando 903 aspirantes con estudios de máster y 9 con doctorado.

Quienes superen el examen este sábado serán convocados a las pruebas físicas, que incluyen un circuito de coordinación y agilidad, una carrera de resistencia de dos kilómetros, una prueba de fuerza (flexiones según el sexo) y una de natación de 50 metros. Posteriormente, los candidatos se someterán a una entrevista personal de idoneidad psíquica y a un reconocimiento médico.

Finalmente, los alumnos que culminen el proceso de concurso-oposición ingresarán en la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) o en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Comunidad de Madrd). Tras completar un curso académico y superar 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo, serán nombrados guardias civiles profesionales.