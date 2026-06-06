Cerca de 600 personas esperan a León XIV frente a la Nunciatura: "Esta es una iglesia joven"

Cerca de 600 personas esperan a León XIV frente a la Nunciatura, en Madrid a 6 de junio de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 600 personas esperan desde las 13.00 horas en la calle que hay frente a la Nunciatura Apostólica en Madrid la llegada de León XIV, según han señalado a Europa Press agentes que vigilan la zona. El Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica de Madrid, sede diplomática de la Santa Sede en España, durante su estancia en la capital.

Muchos de los asistentes son jóvenes, aunque también hay familias, y la mayoría porta sombreros de paja, gafas de sol y abanicos para protegerse del calor. También llevan banderas de España, mientras cantan y corean lemas como "¡Papa León, te queremos un montón!" o "¡Esta es la juventud del Papa!".

Algunos de estos peregrinos son Marta, Reyes, Lucía y Emma, que pertenecen al Club Juvenil El Nogal de Córdoba. En declaraciones a Europa Press, han explicado que viajaron este viernes a Madrid en autobús. Algunas eran demasiado jóvenes para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2011, por lo que indican que es "la primera vez" que van a ver a un Papa en España.

Entre aplausos y bromas, han explicado que les hace "muchísima ilusión" ver al Pontífice. "Tengo muchas ganas de escuchar qué tiene que decir específicamente a los españoles para darnos ánimo y luego ver a mucha gente en la calle dándole mucho cariño", ha indicado Reyes, que ha precisado que, aunque mucha gente piense lo contrario, "esta es una iglesia joven".

"Creo que ha venido porque nos ha visto que estábamos un poco descarrilados. Quiero ver lo que nos dice y si es así, a ver cómo nos ayuda. Obviamente vamos a apreciarlo un montón", añade Marta.

A ellas se suma Nicolás (26 años), que ha venido de la Pastoral Juvenil de Valladolid en un grupo de 300 personas. Viajó ayer en tren y, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que desde la organización les han recomendado "quedarse por la zona esta noche hasta que abrieran el recinto para la misa del domingo" en Cibeles.

"Muchos de los que vienen de mi parroquia es la primera vez que vienen a un encuentro de esta magnitud. Mis expectativas van un poco más por ahí, el que lo disfruten", ha indicado.

Tras su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Papa ha sido recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia. También ha acudido al aeropuerto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pabellón de Estado del aeropuerto. Posteriormente se ha dirigido al Palacio Real de Madrid, en su primer acto oficial de la agenda de su visita a España.