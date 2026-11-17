MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La transparencia de una ONG en España puede comprobarse a través de distintos mecanismos. Los controles públicos, las auditorías externas y los sistemas privados de acreditación permiten conocer aspectos como sus cuentas, su gobierno o la información que pone a disposición del público.

Conocer estas garantías puede resultar útil al colaborar con una causa, mediante una donación o un legado. Entre las iniciativas de testamento solidario está 'Tu Fe Tu Legado', impulsada por la Conferencia Episcopal Española, que propone incluir a una parroquia o diócesis entre los beneficiarios

EN CLAVES España no cuenta con un único directorio oficial de ONG transparentes; existen registros públicos, auditorías externas y acreditaciones privadas. Las fundaciones de competencia estatal deben rendir cuentas anualmente y, en determinados supuestos, someterse a auditoría externa. Dona con Confianza, ‘t de transparente’ y la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno son mecanismos privados de evaluación. La Ley de Transparencia impone obligaciones de publicidad activa a determinadas entidades que reciben financiación pública. La rendición de cuentas depende de la forma jurídica y de la normativa aplicable, no solo del carácter laico o religioso de la entidad.

¿CÓMO FUNCIONA EL DIRECTORIO DE ONG TRANSPARENTES Y SUS CUENTAS AUDITADAS EN ESPAÑA?

España no cuenta con un único directorio oficial que certifique la transparencia de todas las ONG, aunque sí existen buscadores y sistemas privados de acreditación. Uno de los principales referentes es el Buscador de ONG Acreditadas de Fundación Lealtad, que reúne organizaciones que se someten voluntariamente a un análisis basado en sus nueve Principios de Transparencia y Buenas Prácticas para obtener el sello Dona con Confianza.

En las fundaciones de competencia estatal, las cuentas se presentan anualmente al Protectorado y se depositan en el Registro de Fundaciones. La auditoría externa es obligatoria cuando durante dos ejercicios consecutivos concurren al menos dos de estos requisitos: más de 2,4 millones de euros de activo, más de 2,4 millones de euros de ingresos o una plantilla media superior a 50 trabajadores. La Ley de Transparencia añade obligaciones de publicidad activa para determinadas entidades privadas que reciben financiación pública.

Entidad o mecanismo Revisión o auditoría Acceso público a información Ámbito Protectorado y Registro de Fundaciones Cuentas anuales y auditoría cuando concurren los supuestos establecidos por la ley Las cuentas depositadas y, cuando corresponde, el informe de auditoría son públicos Fundaciones de competencia estatal Auditoría externa Revisión económico-financiera realizada por un auditor independiente Puede incorporarse a las cuentas depositadas o publicarse por la entidad Entidades obligadas legalmente o que se auditan voluntariamente Fundación Lealtad – Dona con Confianza Analiza nueve principios de transparencia y buenas prácticas y exige auditoría externa para la acreditación Publica fichas e informes de las ONG acreditadas ONG que solicitan voluntariamente el análisis Fundación Haz – ‘t de transparente’ Evalúa mediante indicadores la transparencia de la información publicada Los criterios y resultados de sus análisis pueden consultarse públicamente Fundaciones, asociaciones y otras entidades evaluadas La Coordinadora / POAS – Transparencia y Buen Gobierno Evalúa indicadores de transparencia y buen gobierno La herramienta y sus criterios son públicos Organizaciones socias de La Coordinadora y POAS

Los registros públicos permiten comprobar obligaciones legales, mientras que las auditorías y acreditaciones privadas añaden otras vías de verificación.

¿QUÉ APORTAN LOS SELLOS DE TRANSPARENCIA Y LA AUDITORÍA EXTERNA AL ELEGIR UNA ENTIDAD?

Los sellos de transparencia y la auditoría externa aportan distintos niveles de verificación independiente sobre la información de una entidad, también cuando se estudia incluirla como beneficiaria de un testamento solidario. La auditoría revisa la información económico-financiera, mientras que los sistemas de transparencia pueden evaluar también el gobierno, la gestión y la información pública.

Auditoría externa : realizada por un auditor o sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC); verifica de forma independiente la información económico-financiera.

: realizada por un auditor o sociedad inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC); verifica de forma independiente la información económico-financiera. Dona con Confianza, de Fundación Lealtad : exige cumplir nueve Principios de Transparencia y Buenas Prácticas y contar con auditoría externa; añade una evaluación sobre gobierno, financiación y gestión.

: exige cumplir nueve Principios de Transparencia y Buenas Prácticas y contar con auditoría externa; añade una evaluación sobre gobierno, financiación y gestión. 't de transparente', de Fundación Haz : se concede según indicadores sobre la información publicada; permite comprobar su visibilidad, accesibilidad, actualización e integridad.

: se concede según indicadores sobre la información publicada; permite comprobar su visibilidad, accesibilidad, actualización e integridad. Transparencia y Buen Gobierno, de La Coordinadora y la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) : evalúa mediante criterios comunes la transparencia y el buen gobierno de sus organizaciones socias.

: evalúa mediante criterios comunes la transparencia y el buen gobierno de sus organizaciones socias. Memoria de la propia entidad: informa sobre actividad, recursos y resultados, pero no implica por sí sola una revisión independiente.

La combinación de cuentas públicas, auditoría externa y mecanismos adicionales de transparencia ofrece distintas vías para contrastar la información que publica una entidad y conocer mejor cómo gestiona sus recursos.

¿QUÉ DIFERENCIAS EXISTEN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS ENTRE FUNDACIONES LAICAS Y ENTIDADES CON VALORES DE FE?

La principal diferencia en la rendición de cuentas no está en que una entidad sea laica o religiosa, sino en su forma jurídica y en las normas que le resultan aplicables. Una fundación civil está sujeta a la legislación general de fundaciones, mientras que en el ámbito religioso pueden existir parroquias, diócesis, fundaciones religiosas u otras entidades con regímenes específicos y mecanismos propios de control y transparencia.

Cuando una entidad vinculada a una confesión tiene forma de fundación y está sujeta a la legislación general de fundaciones, comparte obligaciones con las fundaciones laicas, como llevar contabilidad, formular cuentas anuales y memoria y someterse a auditoría cuando corresponda. A esas obligaciones pueden añadirse normas o sistemas de rendición de cuentas propios de la entidad religiosa.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS ¿Cómo se detalla el destino de los fondos en las entidades vinculadas a la Iglesia? Las entidades vinculadas a la Iglesia pueden informar sobre el destino de sus fondos mediante cuentas anuales, memorias de actividades, portales de transparencia u otros mecanismos de rendición de cuentas, en función de su naturaleza jurídica y de las obligaciones que les correspondan. ¿Qué nivel de desglose ofrecen las memorias anuales frente a las exigencias legales? La Ley de Fundaciones exige que la memoria anual informe, entre otros aspectos, de las actividades realizadas, los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios. Las entidades, tanto laicas como vinculadas a la Iglesia cuando adoptan esta forma jurídica, pueden ampliar esa información con datos de impacto, destino de fondos, gobierno o financiación y someterla además a mecanismos externos de transparencia. ¿De qué manera se puede garantizar la permanencia de los valores del testador a largo plazo? El propio testamento puede concretar a qué entidad y finalidad debe destinarse el legado. 'Tu Fe Tu Legado' señala que puede especificarse una parroquia, diócesis, territorio, programa o proyecto determinado y recomienda identificar con claridad a la entidad beneficiaria para facilitar el cumplimiento de la voluntad del testador.

En resumen: los registros, las cuentas públicas, las auditorías y los sistemas de transparencia permiten comprobar distintos aspectos de una entidad antes de elegirla como beneficiaria. En el caso de un legado, esa información puede complementarse con una definición clara en el testamento de la entidad que lo recibirá y del destino que se quiere dar a los bienes.