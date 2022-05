Chanel sobre volver a Eurovisión: "Si repitiera, no sería igual" pero "nunca digas nunca"

TURÍN, 12 May. (del enviado especial de Europa Press Luis García Fuster) -

La representante española en Eurovisión, Chanel Terrero, considera que su experiencia en Eurovisión 2022 "ya ha sido muy especial" por lo que ha apuntado que "si repitiera, no sería igual". "Nunca digas nunca", ha añadido, pero también apuesta por dejar a otros artistas que "vengan y lo disfruten".

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista con Europa Press apenas 48 horas antes di su participación en Eurovisión 2022, que vive con nervios, presión, y la sensación de que "todo gira en torno a esto". "No tengo tiempo de pensar en otras cosas", subraya.

La española se subirá el sábado al escenario del Pala Alpitour de Turín como una de las favoritas de las apuestas, por lo que la pregunta sobre el miedo al fracaso es evidente: "Si no se gana no pasa nada. Eurovisión no es solo el día, es todo lo que he conocido".

Del festival, Terrero se lleva "muchísimos" aprendizajes, pero el que más valora es el "saber liderar un grupo grande de gente y sacar el lado positivo de todo". Para la artista, su equipo y sus bailarines se han convertido "cien por cien en una familia". "Ha sido súper bonito lo que hemos vivido", agrega.

Sin embargo, sí reconoce que tras su victoria en el Benidorm Fest vivió un momento duro por toda la polémica que se generó. "Soy humana, estamos llenos de complejos e inseguridades", ha explicado. No obstante, ni siquiera se dirigiría a aquellos que vertieron odio en las redes contra ella: "No me gustan los enfrentamientos, no les diría nada. Lo único es que tuviéramos más cuidado con las redes porque detrás de todo hay personas".

A punto de terminar su año eurovisivo, Terrero recomienda a todos los cantantes que se sientan preparados para el festival que lo intenten. "Les preguntaría si realmente quieren hacerlo, y que si es así, se olviden de los complejos y creyeran en lo que hacen", ha señalado.

España actuará en la primera parte de la final de Eurovisión de este sábado. El puesto se conocerá esta noche, tras la segunda semifinal.