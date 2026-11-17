El consejero delegado de MFE Advertising y miembro del Consejo Ejecutivo de MFE, Stefano Sala. - MFE

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El operador público británico Channel 4 y MFE Advertising han anunciado este martes la renovación de su alianza de ventas internacionales, dando continuidad a su colaboración desde hace más de 25 años para crear una oferta única en Europa para los anunciantes.

Según ha detallado la concesionaria publicitaria internacional de MFE-Media For Europe, seguirá representando a Channel 4 en los mercados internacionales, y ambas continuarán trabajando estrechamente "para ofrecer a los anunciantes oportunidades de alto valor, combinando el contenido diferencial y de gran impacto de Channel 4 con el alcance internacional y la propuesta publicitaria líder en el mercado de MFE Advertising".

Asimismo, ha destacado que el acuerdo se alcanza en un momento en el que Channel 4 se prepara para representar, a partir de enero de 2027, a determinadas marcas de Paramount en el Reino Unido, entre ellas sus cinco cadenas.

El Chief Commercial Officer en Channel 4, Rak Patel, ha declarado que esta alianza pone de manifiesto "el poder único de la televisión, al combinar la escala y la solidez de las cadenas europeas para crear una propuesta muy atractiva para los anunciantes". "25 años son una rareza en cualquier relación comercial, especialmente en un mercado que ha cambiado tanto como el nuestro", ha apuntado.

"MFE Advertising entiende qué hace diferencial a Channel 4 y sabe cómo trasladar esa propuesta a anunciantes y agencias de distintos mercados. La toma de decisiones centralizada, tanto a escala global como regional, tiene hoy más peso que nunca, y la cobertura de MFE Advertising permite a Channel 4 Sales participar en esas importantes conversaciones", ha explicado Rak Patel.

Además, Rak Patel ha afirmado que "esa combinación de conocimiento, relaciones y alcance internacional la ha convertido en un socio muy valioso para Channel 4". "Nos alegra mucho poder seguir trabajando juntos", ha subrayado.

Por su parte, el consejero delegado de MFE Advertising y miembro del Consejo Ejecutivo de MFE, Stefano Sala, ha indicado que "una relación que dura más de 25 años solo tiene sentido si sigue siendo relevante".

"Channel 4 y MFE Advertising han renovado su alianza porque se sustenta en la confianza, en un profundo entendimiento entre nuestros equipos y, sobre todo, en una colaboración que ha seguido demostrando su solidez con el paso del tiempo", ha explicado Sala, orgulloso de "seguir construyendo sobre una relación tan sólida, con una visión compartida de futuro".