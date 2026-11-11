Charles amenaza con lluvias torrenciales y rachas de hasta 120 km/h en una jornada muy adversa en la Península

Transeuntes se protegen de la lluvia bajo los efectos de la borrasca Bruna a su paso por Córdoba. A 9 de noviembre de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Charles este miércoles podrá provocar inundaciones y crecidas de ríos, con precipitaciones superiores a 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en menos de doce horas en el norte de Cáceres y el sur de Ávila, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. El temporal dejará también rachas de entre 90 y 120 kilómetros por hora (km/h), según las zonas, y posibles tormentas muy fuertes en el sur y oeste de Andalucía, aunque existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas.

Del Campo ha señalado que la situación será muy adversa por el paso de Charles, cuyos efectos se extenderán por la Península conforme se acerque la borrasca. Durante la mañana se intensificarán las lluvias que se registran desde la madrugada en Extremadura y Andalucía occidental.

Las precipitaciones serán especialmente abundantes en el entorno del Sistema Central, sobre todo en el norte de Cáceres y el sur de Ávila, donde podrán superar los 120 l/m2 en menos de doce horas. El portavoz de AEMET ha advertido de que esto podrá dar lugar a inundaciones y a un aumento importante del caudal de ríos y arroyos.

A partir del mediodía, las lluvias también podrán ser persistentes e ir acompañadas de tormentas muy fuertes --e incluso de algún tornado o manga marina-- en el sur y oeste de Andalucía. Según el pronóstico, las precipitaciones acabarán llegando a la práctica totalidad del territorio peninsular y también podrán ser fuertes y persistentes en buena parte del oeste, centro y sur.

VIENTO MUY FUERTE Y OLAS DE MÁS DE CINCO METROS

En cuanto al viento, las rachas serán muy intensas y se notarán en Andalucía desde el mediodía. El temporal también dejará fuerte oleaje en el golfo de Cádiz y el área del Estrecho, con olas que podrán superar los cinco metros.

A primeras horas de la tarde, las rachas muy fuertes se extenderán a Extremadura y Castilla-La Mancha y, a media tarde, a la zona centro y Castilla y León. Del Campo ha pedido mucha precaución y ha apuntado que se podrán superar los 90 o los 120 km/h, según las zonas.

"Esto, en cualquier caso, puede suponer un impacto grave o incluso muy grave, sobre todo en zonas densamente pobladas por la caída de ramas, árboles, objetos situados en zonas elevadas, así que hay que extremar las precauciones", ha recalcado.

El portavoz de AEMET ha insistido en que existe una elevada incertidumbre sobre cuáles serán las zonas más afectadas por la borrasca. Las temperaturas bajarán en líneas generales, aunque no será "ni mucho menos" un día frío: en el Cantábrico y el área mediterránea se alcanzarán entre 22 y 25°C.

LAS LLUVIAS CONTINUARÁN EL JUEVES

Charles se irá alejando el jueves, pero Bruna todavía seguirá ejerciendo su influencia. Continuará lloviendo en buena parte del territorio, aunque las precipitaciones serán menos probables en el sureste y Baleares. Las más abundantes se registrarán en el tercio norte y el entorno del Sistema Central.

Del Campo ha pedido atención al viento durante la primera mitad de la jornada, ya que seguirá soplando con fuerza, sobre todo en el centro y el norte de la Península. Las temperaturas subirán ligeramente y el ambiente será suave, con 25°C en el área mediterránea. En Canarias, la jornada será, en general, más tranquila.

De cara al viernes y al fin de semana, es probable que continúe el paso de borrascas atlánticas con sus frentes asociados, lo que seguirá dejando lluvias, sobre todo en el oeste y el centro peninsular. El viernes también lloverá en el Cantábrico.

Las precipitaciones más abundantes se registrarán en Galicia, Andalucía occidental y el entorno del Sistema Central, donde ya habrá llovido bastante durante los días previos. En el área mediterránea y Baleares apenas se esperan precipitaciones, aunque la probabilidad de lluvia aumentará el domingo.

En Canarias, las lluvias irán remitiendo. El viernes lloverá, en principio, en las islas más montañosas, pero no se esperan precipitaciones significativas durante el fin de semana. Las temperaturas variarán poco en la mayor parte del país y se mantendrán en valores algo superiores al promedio normal para la época del año en buena parte del territorio.

RACHAS QUE PODRÍAN ALCANZAR VALORES HURACANADOS

Por su parte, Meteored España ha explicado que Charles se aproximará a la Península por el cabo de San Vicente hacia el mediodía y atravesará el territorio de suroeste a noreste durante la tarde, hasta alcanzar los Pirineos. A su paso dejará un temporal de viento breve, pero muy intenso, con rachas fuertes y generalizadas.

El portal meteorológico prevé en Canarias rachas de hasta 120 km/h en el norte de Tenerife, de 110 km/h en otras zonas de Tenerife y en La Palma, y de entre 90 y 100 km/h en el resto del archipiélago. También se esperan rachas de entre 90 y 120 km/h en amplias zonas de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Ceuta.

Las más intensas podrían alcanzar valores huracanados en el litoral de Huelva y superar los 100 km/h en zonas elevadas del Sistema Central y varios puntos de Extremadura. Meteored ha pedido extremar las precauciones en grandes ciudades como Madrid, Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén, donde se esperan rachas muy fuertes.