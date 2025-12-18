Chenoa y los hermanos Estopa, presentadores de las Campanadas 2025 en RTVE tras la baja de Buenafuente

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Chenoa y los hermanos Estopa serán los presentadores de las Campanadas 2025 en RTVE el 31 de diciembre desde la madrileña Puerta del Sol, tras la baja médica de Andreu Buenafuente por sobrecarga de trabajo, que iba a conducir la retransmisión junto a Silvia Abril.

Así lo ha anunciado este jueves en directo la periodista Pepa Bueno durante el Telediario 2 de La 1 de TVE. Chenoa y los hermanos Estopa suceden así a David Broncano y Lalachus, que despidieron 2024 y dieron la bienvenida a 2025 en RTVE.

"Es la cosa más importante que me han dicho en mi vida, yo creo. Nosotros esto lo hemos vivido siempre, desde que yo tenía un año, en casa, con mi familia, con mis primos", ha dicho David Muñoz en directo desde la Puerta del Sol, mientras que Chenoa ha apostillado que van a "intentar dar los cuartos y hacerlo todo bien".

Preguntada sobre qué van a aportar esa noche, la cantante y presentadora de 'The Floor' ha contestado que "naturalidad" y "un punto muy orgánico". "Tenemos tres estilos de comer uvas", ha indicado.

Jose, por su parte, ha manifestado que van "a intentar que toda la gente se coma las uvas a tiempo", a dar consejos para no atragantarse, "cómo pelar la uva sin mancharse los dedos, con el cuchillo y tenedor". "Ese tipo de trucos", ha comentado.

Los hermanos Muñoz vuelven a RTVE tras su éxito la pasada Nochebuena con el especial musical con más audiencia desde 2006.

Una hora después de la retransmisión de la Puerta del Sol, RTVE ofrecerá en directo las Campanadas desde Santa Cruz de Tenerife, con los cantantes NIA y st. Pedro y el periodista de Telecanarias Miguel Ángel Guerra para dar la bienvenida al nuevo año.

RTVE informaba el pasado viernes de que Andreu Buenafuente debía "alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional". "Su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales", subrayaba en una publicación en X, recogida por Europa Press.

"Esto implica que ni él ni Silvia Abril podrán presentar el 31 de diciembre las Campanadas de TVE", confirmaba la Corporación, que agradecía "la comprensión, el cariño y el respeto" y le transmitía su "apoyo más sincero".

Hace unas semanas, RTVE y el propio Buenafuente anunciaban un "parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse" por motivos de "exceso de carga laboral" y por "prescripción médica". El anuncio llegaba días después de conocerse que el presentador de 'Futuro Imperfecto' en La 1 era el elegido por la Corporación para presentar las Campanadas de fin de año, junto a Silvia Abril.

"No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien. Hay que estar en la senda, en el camino, en el avance y la serenidad para volver a hacer lo que me gusta", declaraba en un video Buenafuente, quien también agradecía el "apoyo" de TVE "desde el primer minuto".

De este modo, las principales cadenas generalistas españolas ya tienen presentadores confirmados para esta Nochevieja. Cristina Pedroche y Alberto Chicote presentarán las Campanadas en Antena 3, laSexta y atresplayer; mientras que Sandra Barneda y Xuso Jones lo harán en Telecinco y Cuatro desde la estación de Formigal-Panticosa.