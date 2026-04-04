Los cielos despejados predominarán este fin de semana y las temperaturas alcanzarán los 25 grados en amplias zonas

Archivo - Plentzia (Vizcaya) en una jornada soleada - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana persistirá un tiempo estable dominado por las altas presiones en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados y ausencia de precipitaciones. Únicamente en Canarias, durante el sábado, la nubosidad será mayor, con probabilidad de producirse chubascos ocasionales, según la predicción de Semana Santa de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las temperaturas aumentarán, acusadamente en el norte peninsular durante el sábado, para alcanzar 22-25 grados en amplias zonas del territorio, incluso podrían llegar a 30 en puntos del suroeste.

De cara al domingo, se prevén descensos acusados en el Cantábrico, mientras que en Canarias descenderán en sábado y permanecerán estables el domingo.

En cuanto al viento, soplará flojo en general, predominando la componente norte en Canarias y las componentes este y sur en el resto; con levante moderado en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho. Durante el sábado también se esperan intervalos fuertes de tramontana en Ampurdán y Menorca.

El lunes se mantendrá un tiempo estable en la mayor parte del país. No obstante, durante este día se prevé un cambio de tendencia en el tiempo en la segunda mitad del día, con el acercamiento de frentes desde el Atlántico y la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical que provocará un aumento de la nubosidad en la mitad occidental peninsular y dejará precipitaciones con tormentas ocasionales en Galicia, pudiendo acabar afectando a otras áreas del tercio occidental peninsular.

El cielo estará nuboso con algunas precipitaciones en el norte de las islas montañosas en Canarias.

Las temperaturas aumentarán de forma acusada en el norte peninsular, con descensos en zonas de la fachada oriental y suroeste, y pocos cambios en el resto; manteniéndose con ello en valores elevados para la época en la mayor parte del país.