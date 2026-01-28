Cinco heridos en Andalucía, clases canceladas y embolsamiento de camiones en la AP-6, efectos de 'Kristin'

Un árbol caído como consecuencia del viento derrumba un muro, a 28 de enero de 2026, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco heridos en Andalucía, clases canceladas en varias comunidades autónomas y embolsamiento de camiones en la AP-6 han sido algunos de los efectos del paso de la borrasca 'Kristin' por España, que ha dejado avisos por lluvia, nieve, oleaje y viento en todo el país durante este miércoles y que se extenderá hasta este jueves con avisos sobre todo por olas y rachas de viento.

Entre los avances más destacados de la tarde, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha anunciado pasadas las 15:40 que se han iniciado los trámites para solicitar la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil --más conocida como declaración de 'zona catastrófica'-- tras el episodio de fuertes vientos registrado en la ciudad durante el día de hoy.

Este ha dejado numerosos daños como la caída de árboles, ramas, tejas, cornisas, cascotes, elementos de cubiertas y otros desprendimientos en la vía pública que, afortunadamente, no han producido daños personales.

Además, el temporal de nieve ha provocado el embolsamiento de camiones en la AP-6 en Adanero (Ávila) y en San Rafael (Segovia); en la A-1 en El Molar (Madrid) y Boceguillas (Segovia); en la A-3 en La Almarcha (Cuenca); en la A-42 en San Martín de la Vega (Madrid); en la A-4 en Ocaña (Toledo); en la A-5 en Santa Cruz de Retamar (Toledo) y en la M-45 en Atalaya (Madrid).

CASI 2.000 INCICENCIAS EN ANDALUCÍA ENTRE EL MARTES Y EL MIÉRCOLES

Por zonas, una de las comunidades autónomas más afectadas ha sido Andalucía, donde se han contabilizado cinco heridos durante la jornada, ocasionados por la caída de árboles, ladrillos y piezas de hierro. En total, el territorio ha registrado más de un millar de incidencias por Kristin hasta las 12:30 horas de este miércoles, lo que eleva el total de avisos gestionados entre la jornada del martes y la de este miércoles por distintas borrascas a 1.973.

Según ha explicado la Junta de Andalucía, la mayoría se concentra en las provincias de Sevilla (425) y Cádiz (410), aunque también superan los 200 avisos en Jaén (271), Málaga (220) y Córdoba (202). En líneas generales, el grueso de los avisos está respondiendo a problemas ocasionados por las fuertes rachas de viento, principalmente caídas de ramas y árboles, señales de tráfico, cableado eléctrico, carteles, desprendimientos en fachadas y obstáculos en la vía.

Por otro lado, las condiciones atmosféricas han provocado diversas incidencias en los servicios ferroviarios de Andalucía, afectando a la circulación de varios trayectos y a la prestación habitual del servicio. Hacia las 16:00, Adif ha informado por ejemplo que la vía del tren que une Córdoba y Jaén ya está despejada tras las acumulaciones de agua en distintas zonas.

No obstante, Renfe mantiene su plan alternativo de servicio por carretera en autobús para los clientes de los trenes de Media Distancia entre ambas ciudades, debido a las limitaciones de velocidad "significativas" en la vía, "provocadas por las condiciones meteorológicas".

Entre las novedades informativas de las últimas horas está la situación en Jaén, donde el Ayuntamiento ha decretado hacia las 14:30 el desalojo de las viviendas de las vegas de los ríos, conocidas como Puentes, que puedan verse afectadas "por las crecidas que están registrando" en estas zonas.

A su vez, la Junta ha anunciado poco antes de las 16:00 la suspensión de la actividad lectiva presencial esta tarde en centros educativos y de día de seis municipios de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar ante la confluencia de viento e incremento de lluvia con aviso naranja en la en esta zona de la provincia de Cádiz.

Al margen de ello, la estación de esquí de Sierra Nevada ha avisado que tampoco abrirá al público este jueves ante la previsión de que en las próximas horas se agrave la situación en su área esquiable.

MADRID CIUDAD ACABA EL DÍA CON LAS CARRETERAS LIMPIAS DE NIEVE

'Kristin' ha dejado una estampa inusual: nieve en Madrid ciudad a primera hora. Las condiciones meteorológicas han mejorado a lo largo del día y a las 18:00 la comunidad autónoma ha confirmado que todas las carreteras de la región están ya limpias de nieve y los puertos de montaña han abierto, aunque con la necesidad del uso de cadenas.

Otra comunidad autónoma que está sufriendo los embates de Kristin es Castilla-La Mancha, donde las incidencias han superado las 320. Especial afectación ha tenido el viento en Ciudad Real, provincia en la que han volado gran cantidad de tejados, tejas, postes, cableado o señales.

En Extremadura los incidentes gestionados por el 112 también han superado los 300. Entre otros se han visto afectados 25 centros educativos, donde ya se está evaluando si los alumnos podrán volver a las aulas con normalidad una vez que se vayan retomando las actividades lectivas durante esta tarde tras la suspensión decretada en toda la comunidad autónoma para este miércoles.

Asimismo, un total de siete presas de la cuenca hidrográfica del Guadiana han aliviado agua tras las intensas lluvias provocadas por las borrascas de los últimos días: el Azud de Lavadero, en el río Ruecas; la Presa de Gargáligas, en el río Gargáligas; la Presa de Cubilar; la Presa de Los Molinos, en el río Matachel; la Presa de Proserpina, en el arroyo de las Pardillas; la Presa de Villar del Rey, en el río Zapatón; y las presa de Los Canchales y Horno Tejero, ambas en la rivera de Lácara.

En lo que respecta a Galicia, comunidad autónoma ampliamente afectada por las borrascas durante los últimos días, varios colegios en el sur de la provincia de Orense han cerrado durante el día de hoy. Además, las condiciones meteorológicas también han afectado al transporte escolar tanto en esta provincia como en la montaña de Lugo.

Además, sigue activo el plan especial para el control y seguimiento del caudal de los ríos, 'Inungal', en este caso vigilando el Verdugo (Redondela), Gallo-Umia (Cuntis), Anllóns (Cabana de Bergantiños), Mero (Cambre, Culleredo), Barcés (Abegondo, Carral), Valiñas (Culleredo, Cambre), Sar-Bertamiráns (Ames) y Cambeda (Vimianzo).

En la Comunidad Valenciana, bomberos diversos cuerpos han atendido más de 60 incidencias hasta primera hora de la tarde de este miércoles, principalmente por caída de árboles y cascotes y desprendimientos de fachadas, a causa del temporal de viento y nieve que afecta al territorio. Por zonas, la mayoría de los avisos se están registrando en la provincia de Alicante, donde el Consorcio Provincial de Bomberos tiene abiertas 52 incidencias relacionadas con fuertes vientos.

Además, Emergencias 112 de Baleares ha suspendido hacia las 18:30 todas las competiciones y entrenamientos deportivos que se lleven a cabo en el exterior debido a la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros.