Ciudadanos ante el eclipse, de la expectación a la cautela: "¿Y si nos quedamos ciegos?"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

España se convertirá este miércoles, 12 de agosto, en el mejor lugar del mundo para disfrutar del eclipse total de Sol, un histórico evento que no se vivía en la Península Ibérica desde 1912. Este fenómeno atraerá la atención de la comunidad científica nacional e internacional, medios de comunicación de todo el mundo y personas que se desplazarán para presenciar este acontecimiento histórico, una ciudadanía dividida entre la expectación y la cautela.

"¿Y si nos quedamos ciegos?", afirma Celina a Europa Press. Residente en Madrid, se acercará este miércoles con su familia a Guadalajara, alrededor de las 18.00 horas aunque su hija, Esther, puntualiza que aún no han decidido el enclave exacto. Todos van con gafas aunque Celina duda si mirar o no al Sol. "Me están llegando audios y me ha entrado miedo", reconoce.

Desde la zona de Sanabria (Zamora), Rosa y Miguel verán el eclipse donde esperan ver el eclipse total. Ambos compraron las gafas hace tiempo, tanto para ellos como para sus familiares, pero en el caso de Rosa, su madre, como Celina, también tiene "respeto" al eclipse. "Verá como se oscurece desde el patio de su casa", bromea.

También espera disfrutar del eclipse total Álvaro, de 13 años, que irá con su familia y unos amigos al Cerro del Padrastro (Guadalajara). Reconoce que habrá "alguna dificultad" para llegar, ya que en el grupo van niños más pequeños, pero esperan "poder verlo desde ahí". En cualquier caso, han pensado en alternativas, como Santamera (también en Guadalajara) o el camino de Santamera hasta Jadraque.

El grupo ha ideado un proyector solar para poder ver el Sol, que van a construir ellos mismos, sin olvidar las gafas homologadas. "No queremos ninguna lesión grave o incluso quedarnos ciegos", alerta.

Cristina y Óscar pensaban salir este martes de Madrid para desplazarse al pueblo de ella, en Cerezo del Rio Tirón (Burgos), y poder disfrutar del eclipse total. Sin embargo, ante las previsiones de la Dirección General de Tráfico (DGT) de que se podrían generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas de totalidad, han decidido quedarse en la capital, aunque la visibilidad sea menor.

También desde Madrid lo verán Noelia y José Manuel, con su hijo Miguel, que afirman está "muy ilusionado". En su caso, irán hasta San Agustín de Guadalix aunque, antes de este acontecimiento, precisan que ya han probado "que las gafas funcionan y no tienen defectos, además de seleccionar el lugar exacto donde van a disfrutar del eclipse".

En caso de encontrar masificaciones o tener problemas para acceder, afirman que cuentan con un "plan B, una localización en Alcobendas en un polígono industrial", cerca de donde ella trabaja. "No es muy "cool" pero seguro que hay poca gente", bromea Noelia, que precisa que en esa localización "el eclipse dura 30 segundos mientras que en Guadalix es casi un minuto. "Así que vamos a intentarlo", reitera.

Por su parte, Rocío y César esperan la llegada del eclipse desde Navalperal (Ávila) --donde se verá parcial-- con una "sorpresa" de última hora ya que, aunque compraron gafas para verlo, tienen uno de los seis modelos retirados por riesgo de lesiones oculares. "Cuando me las puse en casa, pensé: 'no se ve nada'. Y es que son demasiado opacas. En cualquier caso, me las pondré y si no se ve, le daré la espalda al sol y observaré la oscuridad que también tendrá su gracia", relata Rocío, mientras que la idea de César es subir a la sierra para poder observar mejor el fenómeno.

Pero también habrá personas que no verán el eclipse. Ese es el caso de Pilar, que trabaja en una farmacia de Madrid y que no verá este fenómeno por coincidir con el horario laboral. En cualquier caso, precisa que en los últimos días "no paran de pedir gafas y están súper agotadas". "Me recuerda a los test de COVID" rememora. Su hijo Hugo, que se encuentra con sus abuelos en Galisteo (Cáceres) sí que lo verá. "Está ilusionado pero le da miedo mirar", apostilla.

En la misma situación se encuentra Ana, también farmacéutica de Madrid. "No lo voy a vivir, no me llama nada y trabajo. Cuando salga, prácticamente habrá acabado. Saldré mirando el suelo hasta la parada del autobús", avanza.

MOMENTO CLAVE: ALREDEDOR DE LAS 20.30 HORAS

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse comenzará a las 17:34 horas (hora peninsular) en el mar de Bering y terminará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. En España, el máximo se producirá sobre las 20:30 horas, y la duración máxima de la totalidad será de entre 1 y 2 minutos.

Así, el primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña, el eclipse comenzará a las 19.31 horas, tendrá su máximo a las 20.28 horas y finalizará a las 21.22 horas, unos minutos antes de la puesta de Sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados.

En Burgos, el eclipse comenzará a las 19.33 horas, tendrá su máximo a las 20.29 horas y la puesta de Sol se producirá a las 21.20 horas, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados.

El último lugar donde será visible será Baleares. En Palma, el eclipse comenzará a las 19.38 horas, tendrá su máximo a las 20.32 horas, unos minutos antes de la puesta de sol, con el Sol muy bajo, a una altura de 2 grados, concluye el IGN.