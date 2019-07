Clara Campoamor dice a la fiscal de la 'manada de Manresa' que "todo acto sexual con una menor de 14 años es violación"

Publicado 04/07/2019 14:03:53 CET

Insta a la representante del Ministerio Fiscal a "volver a la universidad" a estudiar el Código Penal o "entregar la toga"

BILBAO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, ha instado a la fiscal del caso de la 'manada de Manresa', por el que se sientan en el banquillo seis jóvenes por la presunta agresión sexual a una menor, que "vuelva a la universidad" a "estudiar el Código Penal" o "entregue la toga", porque "cualquier acto sexual con una menor de 14 años es agresión sexual y violación", y no abuso, como mantiene la representante del Ministerio Fiscal en este caso.

En declaraciones a Europa Press, Ruiz ha considerado "una vergüenza que haya mujeres que hemos dejado la vida y la profesión para luchar por los derechos de las mujeres, y que otras mujeres, como la fiscal del caso de la 'manda de Manresa', se pitorree de toda esta lucha".

En el caso de Manresa, la Fiscalía considera los asaltos que cometieron los seis jóvenes acusados un delito de abuso y no de agresión. Según el informe, no medió "violencia o intimidación", por lo que el Ministerio público pide para ellos penas que oscilan entre los 10 y los 12 años de prisión. Por su parte, el abogado de la víctima acusa a los individuos de haber violado a la menor en una caseta abandonada en octubre de 2016.

Blanca Estrella Ruiz ha recordado que en la última modificación del Código Penal de 2015 se recoge que "el consentimiento es a partir de los 16 años", por lo que "esta señora fiscal, o vuelve a la universidad o que entregue la toga, porque no se ha enterado de que con 14 años sí o sí, quiera o no quiera, consienta o no consienta, la ley no le permite consentir". Por lo tanto, ha insistido, "todo acto que sea con una menor de 16 años es un acto de violación, de intimidación y agresión".

"La fiscal no se ha enterado que sí o sí, tiene 14 años y cualquier acto sexual que se quiera realizar con ella, y más en manada, es violación, o como llaman ahora malamente en el Código Penal agresión sexual, y no abuso".

Ruiz ha insistido en que si la fiscal "no se ha enterado que el Código Penal cambió en el 2015 otorgando a las menores consentimiento después de los 16 años, que vuelva a la universidad y se estudie el nuevo Código Penal".

Tras denunciar que "a las mujeres no violan y nos agreden", ha censurado que la fiscal de Manrsa "no se ha enterado que en este país las cosas cambian gracias a las mujeres, a las que luchamos por ello".

"Como feminista y luchadora es patético que encima sean mujeres las que hacen esto. No se han enterado de lo que nos ha costado a muchas que lleguemos a esta modificación del Código Penal de 2015. Si es hombre, tambien me daría coraje, pero más que sea una mujer, que no se entera de lo que hemos peleado las mujeres para llegar aquí", ha concluido.