El coche iguala a los desplazamientos a pie con un 65% de uso tras crecer cinco puntos en un año, según un estudio

Archivo - Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). Tráfico pone en marcha una nueva Operación Especial con motivo de la festividad nacional del 15 de agosto, que comienza a las 15:00 horas de este viernes 14 y se - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coche ha igualado a la opción de desplazarse a pie en las ciudades con un 65% de uso tras crecer cinco puntos con respecto a 2025, según la última edición del Foro de Movilidad de Alphabet.

El estudio, publicado este lunes, indica que el 48% de los españoles utiliza el coche para moverse por el centro de la ciudad, manteniendo la tendencia al alza de los últimos dos años.

Así, Toledo, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria y las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona se sitúan a la cabeza del uso del coche propio en sus desplazamientos.

Además, el 75% de los españoles afirma que la comodidad es el principal motivo para elegir su forma habitual de desplazamiento, por delante del ejercicio físico (38%) o del ahorro económico (27%).

En cuanto al transporte público, mientras autobús (44%) y tren (16%) mantienen prácticamente estables sus niveles de uso, el metro se convierte en el único gran medio de transporte que pierde usuarios, retrocediendo por segundo año consecutivo hasta el 26%.

Por otro lado, el 54% de los españoles considera al vehículo privado indispensable para realizar sus desplazamientos habituales, tres puntos por encima del año anterior. La cultura de la propiedad se impone a otras modalidades, con el 84% de los españoles manifestando esta preferencia frente a otras formas de desplazarse o de acceder a un vehículo.

Entre quienes prescinden de él, un 35% combina el transporte público, bicicleta o caminar, mientras que un 31% se ve frenado por el coste total de mantenimiento (compra, seguro, revisiones o aparcamiento).

Respecto a la renovación del vehículo, un 37% de los conductores afirma que no se planteará cambiarlo hasta que este supere los diez años de antigüedad. Una avería mecánica grave se mantiene, con un 81%, como el motivo principal. La seguridad (27%) y la sostenibilidad (24%) crecen ligeramente como razones adicionales.

Por territorios, los núcleos urbanos de Madrid y Barcelona lideran el reemplazo más rápido de vehículos, con plazos inferiores a los 7 años, mientras que Aragón se sitúa en el extremo opuesto como la comunidad autónoma más conservadora, con un 47% de sus propietarios demorando la renovación más allá de los 10 años.