Colectivos antirracistas denuncian persecución y supuestas agresiones a los migrantes en Ceuta

1118514.1.260.149.20260919153645 Varias personas sostienen pancartas con lemas 'Ni vallas ni redadas' y 'Seguiremos viniendo, seguiremos viviendo' durante una manifestación en rechazo a las actitudes violentas y racistas ocurridas durante la crisis migratoria en Ceuta. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de SOS Racismo Madrid, el Colectivo Migrantes Transgresorxs y Border Resistance han condenado este sábado en Madrid la "frontera colonial y racista" de Ceuta y Melilla y han exigido "paz" para la población migrante, reclamando a España, Marruecos y la Unión Europea que asuman responsabilidades ante la situación generada tras la entrada masiva de personas el pasado mes de julio.

El portavoz de SOS Racismo Madrid, Mehdi Elías, ha alertado de que los casos de racismo e islamofobia han aumentado un 70% entre julio y agosto, según los datos manejados por las organizaciones.

Asimismo, ha denunciado la situación de menores y personas LGTBI y ha asegurado que algunos migrantes están siendo "perseguidos" y que han recibido testimonios sobre supuestas agresiones en zonas donde duermen personas migrantes.

Por su parte, Alex Aguirre, del Colectivo Migrantes Transgresorxs, ha reclamado "protección inmediata" para los migrantes que permanecen en Ceuta y que se tramiten sus solicitudes de asilo, con especial atención a menores y personas LGTBI.

Según ha explicado el representante, el colectivo ha recibido información sobre personas trans que duermen en la calle o que se ven obligadas a ocultar su identidad por miedo a sufrir violencia.

Aguirre ha reclamado espacios de alojamiento y protección para estos colectivos y ha advertido de una "doble vulnerabilidad" derivada del racismo y la homofobia o transfobia. En este sentido, ha señalado que las organizaciones manejan un cálculo aproximado de 200 personas LGTBI visibles en Ceuta, aunque ha advertido de que la cifra podría ser superior.

Por su parte, el coordinador de Border Resistance, Shadi Boukhari, ha condenado las políticas de externalización de fronteras de la Unión Europea y ha acusado tanto a Marruecos como a España de utilizar a las personas migrantes en el marco de sus políticas fronterizas. También ha denunciado supuestos casos de violencia y torturas en Ceuta y ha reclamado una investigación internacional sobre estos hechos.

Boukhari ha asegurado que su organización dispone de testimonios y fotografías de personas que afirman haber sufrido violencia y ha reclamado que se investiguen estas denuncias. Además, ha pedido que las solicitudes de asilo de menores, mujeres, familias y personas LGTBI sean tramitadas individualmente y ha reclamado asistencia social y psicológica para quienes aseguran haber sufrido violencia.

La concentración, convocada por la Articulación Antirracista de Madrid bajo el lema 'Ni instrumentalización, ni represión. Basta de violencia racista y colonial', ha servido para que los colectivos reclamen una respuesta basada en la protección de los derechos humanos y no en la consideración de la situación como una crisis exclusivamente migratoria.

Los colectivos han insistido en la necesidad de abrir una investigación internacional sobre las vulneraciones de derechos que denuncian en Ceuta y Melilla.