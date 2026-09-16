Colectivos LGTBIQA+ convocan una concentración mañana en Madrid contra su "persecución" en Turquía

Plataforma Trans y COGAM convocan una concentración este jueves en Madrid contra la persecución LGTBIQA+ en Turquía - PLATAFORMA TRANS Y COGAM

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans y el colectivo LGTBI+ de la Comunidad de Madrid (COGAM) han convocado una concentración este jueves 17 de septiembre, a las 19.00 horas, frente a la Embajada de Turquía en Madrid contra la "persecución" a las personas del colectivo en Turquía.

Según han informado este miércoles, la movilización busca denunciar la "grave escalada represiva" iniciada el pasado 13 de septiembre contra activistas, asociaciones y espacios LGTBIQA+ en 15 provincias del país, con "actuaciones judiciales contra 162 personas, 9 asociaciones y 13 establecimientos en 15 provincias, además de decenas de detenciones y 16 personas enviadas a prisión preventiva en Esmirna".

"Hoy es Turquía, pero mañana puede ser cualquier otro país si la comunidad internacional mira hacia otro lado. Cuando se normaliza la persecución de una comunidad históricamente discriminada, el autoritarismo encuentra el camino libre para seguir avanzando", ha advertido la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé.

En este sentido, las entidades convocantes sostienen que "la criminalización del movimiento LGTBIQA+ no afecta únicamente a los derechos de esta comunidad, sino que supone también un grave ataque a la libertad de asociación, de expresión y de manifestación y por tanto, al conjunto de la sociedad civil".

"La persecución de quienes se organizan para defender derechos humanos constituye una señal de alarma que no puede ser normalizada ni quedar sin respuesta internacional", han apuntado, para después añadir que la concentración de este jueves quiere también trasladar un "mensaje de solidaridad y apoyo" a las personas LGTBIQA+ de Turquía y, especialmente, "a quienes desde el activismo y las organizaciones sociales continúan defendiendo sus derechos en un contexto de creciente hostigamiento".

En este escenario, Plataforma Trans y COGAM consideran "fundamental" que la ciudadanía responda "de manera colectiva ante cualquier intento de convertir la diversidad sexual y de género en un enemigo social o político".

Las organizaciones reclaman al Gobierno turco el "cese inmediato de la persecución" contra el movimiento LGTBIQA+, la liberación de quienes permanezcan privados de libertad por ejercer pacíficamente sus derechos y el respeto efectivo de las libertades de expresión, asociación, reunión y manifestación.

Finalmente, piden al Gobierno de España, a la Unión Europea y a los organismos internacionales "una respuesta firme y coordinada que contribuya a frenar esta escalada represiva" y a proteger a activistas y organizaciones LGTBIQA+ en Turquía.