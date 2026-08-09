MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 9 de agosto, ha estado formada por los números 1, 14, 19, 29, 31 y 36. El número complementario es el 40 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 1.941.434,50 euros.

En esta ocasión no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 aciertos) por lo que con el bote generado, que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De segunda categoría (5 aciertos mas el complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 1 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), situada en la calle Del Rey, 22; en el despacho receptor número 79.040 de Gandía (Valencia), situado en Paseo Marítimo de Neptuno, 79, y en el número 85.800 de VALLADOLID, situado en la calle Salud, 2.