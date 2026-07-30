MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 30 de julio, ha estado formada por los números 17, 1, 3, 11, 9 y 19. El número complementario es el 15 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.896.237 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº524 de Madrid, situada en Cea Bermúdez, 21.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen diez boletos acertantes.