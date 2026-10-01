MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 1 de septiembre, ha estado formada por los números 5, 35, 15, 41, 24 y 18. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.222.432 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor no 22.250 de Villamartín (Cádiz), en la Administración de Loterías nº1 de Sort (Lleida), en la nº22 de Santa Cruz de Tenerife y en la nº363 de Madrid.