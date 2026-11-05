MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 5 de noviembre, ha estado formada por los números 42, 20, 35, 10, 26, 14. El número complementario es el 9 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.901.133,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.800.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de El Tablero (Las Palmas) situada en C.C. El Tablero, Avenida Francisco Vega Monroy, 21 L-7 bis; en el Despacho Receptor nº 22.360 de Algeciras (Cádiz), situado en C.C. Eroski "Las Palomas" L-24; en el nº 46.130 de Artesa de Segre (Lleida), situado en Carretera D'agramunt, 14 y en el nº 66.465 de Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa), situado en Agerre, 27.