MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 22 de junio, ha estado formada por los números 41, 43, 5, 44, 9 y 3. El número complementario es el 47 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.088.773 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 75.470 de Cunit (Tarragona), situado en la calle Francesc Macià, 25.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 2.085 de Alcoy (Alicante), situado en la calle Na Saurina d'Entença, 47.