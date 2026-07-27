MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 27 de julio, ha estado formada por los números 20, 33, 35, 42, 15 y 48. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 6. La recaudación ha ascendido a 2.442.411 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de la Bonoloto un único acertante podría ganar 1.800.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de Almendralejo (Badajoz), situada en Avenida de la Paz, 12-Bajo; en la nº 91 de Madrid, situada en Pico Balaitus, 5; en la nº 56 de Madrid, situada en Conde de Peñalver, 21; y en el Despacho Receptor nº 4.165 de Alicante, situado en Perú, 13.