MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 11 de agosto, ha estado formada por los números 39, 25, 46, 43, 40, 10. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.535.397 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.800.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 13 de Salamanca y en la nº 1 de Rivas-Vaciamadrid (Madrid).