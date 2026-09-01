MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 1 de septiembre, ha estado formada por los números 41, 35, 18, 43, 34 y 40. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.390.471 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor no 45.545 de La bañeza (León), situado en Vía de la Plata (Plaza de Abastos) Puestos 9/10 y en el no 59.400 de Palencia, situado en la calle Miguel de Unamuno, 8.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 63 boletos premiados con 1.239,43 euros cada uno. De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) hay 3.833 boletos premiados con 30,56 euros. De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 73.718 boletos con 4 euros cada uno.