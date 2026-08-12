MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 12 de agosto, ha estado formada por los números 46, 33, 19, 23, 30 y 16. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.781.509,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.300.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.