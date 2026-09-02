MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 2 de septiembre, ha estado formada por los números 21, 27, 28, 36, 47, 49. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 2.709.730 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 171.460 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Sant Cugat Del Vallès (Barcelona), situada en Dels Pous, 6.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 69 boletos acertantes, que recibirán 1.242 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 4.689 boletos acertantes, que recibirán 27 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 90.520 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.