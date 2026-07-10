Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes 10 de julio

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 10 de julio, ha estado formada por los números 16, 8, 45, 12, 26 y 28. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.853.745 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 2.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 20 de Bilbao, situada en la calle Alameda de Urquijo, 90.