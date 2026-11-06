MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 6 de noviembre, ha estado formada por los números 8, 34, 30, 5, 10 y 29. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 1. La recaudación ha ascendido a 3.177.514 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.400.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 23 de León situada en C.C. León Plaza L-B 35-A Avda. Peregrinos, 8; en la nº 48 de Murcia, situada en C.C. Carrefour Zaraiche Avda. M. Cervantes, 106 L-2 y en el Despacho Receptor nº 65.410 de Irún (Gipuzkoa), situado en Paseo Colón, 46 W (ACC. Jacobo Arbelaitz, 1).