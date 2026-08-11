MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 11 de agosto, ha estado formada por los números 48, 17, 11, 3 y 46. Las estrellas son 2 y 1. La recaudación ha ascendido a 34.528.386,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 28 millones de euros.

El boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en la Administración de Loterías nº 336 de Madrid, situada en General Millán Astray, 19.