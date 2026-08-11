Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes 11 de agosto

Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 11 agosto 2026 22:14
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MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 11 de agosto, ha estado formada por los números 48, 17, 11, 3 y 46. Las estrellas son 2 y 1. La recaudación ha ascendido a 34.528.386,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 28 millones de euros.

El boleto acertante de 'El Millón' ha sido validado en la Administración de Loterías nº 336 de Madrid, situada en General Millán Astray, 19.

Descubre en europa press la sección de Loterías, donde podrás consultar los números premiados en todos los sorteos de la semana.

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